Український тиждень моди: всесвіт усамітнення, ручна вишивка, одяг-трансформер

Ukrainian Fashion Week завершився, які тенденції він започаткував

У столичному музейному комплексі “Мистецький арсенал” 8 лютого завершився Український тиждень моди під назвою No Season 2021, на якому свої колекції прет-а-порте представили десятки дизайнерів.

Цього року, з огляду на пандемію, тиждень моди був трохи незвичним, оскільки проходив без глядачів в онлайн-форматі. Відтак у Мистецькому арсеналі серед присутніх на бекстейджах та репетиціях показів можна було побачити лише представників друкованих і онлайн-медіа. Однак кожен бажаючий міг спостерігати за дійством "по той бік екрану", не виходячи з дому.

Ukrainian Fashion Week No Season 2021 / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Відкрила новий сезон Ukrainian Fashion Week дизайнерка Олена Буреніна. Цьогоріч вона святкуватиме 15-річчя свого бренду, тому аби відзначити це – дизайнерка вирішила зібрати найяскравіші образи останніх років та представити їх в одному шоу.

«Modern Talking» Артема Клімчука / Фото: Ukrainian Fashion Week

Слідом за Буреніною свою колекцію представив Артем Клімчук. “Що є свобода? Що є сучасним? Що є потрібним? Що є красивим? Що є доречним? Давайте поговоримо”, – саме з таких слів розпочалася відео-презентація шоу Клімчука. В колекції дизайнера можна було побачити багато речей з вишитими вручну деталями, відтак до неї увійшли топи з намистин, сукні в блискітках та плетені вручну авоськи й светри, що були прикрашені перлинами.

Нова колекція “I AM” Roussin / Фото: Ukrainian Fashion Week

Український бренд Roussin, який з 2016 є резидентом Ukrainian Fashion Week, не міг не долучитися до нього і цього сезону. Нова колекція “I AM” присвячена самопізнанню шляхом самотності, що виявляє іншу сторону людини, яка лишається віч-на-віч зі своїм “я”. Ідея колекції – в тому, що усамітнення не є вироком, це скоріш подорож у власний всесвіт, який ми зазвичай зачиняємо за дверима тенденційної типовості.

Polina Veller представила свою колекцію на UFW / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Молода дизайнерка Поліна Веллер разом з художником Рустемом Скибіним у своїй колекції на тижні моди продемонстрували ойму – це візерунок кримських татар. Частина речей у колекції було зроблена зі старих банерів та пакетів, аби зменшити шкоду довкіллю. Доповнила дизайнер образи моделей незвичним взуттям османського періоду на високих підборах.

Третій день Ukrainian Fashion Week своїм показом відкрив бренд DZHUS. Колекція була представлена таким собі "одягом-трансформером". У такий спосіб дизайнер пропонує відмовитись від зайвих речей і перетворювати капелюх на жилетку, шорти – на блузу, сорочку – на спідницю. Вийшло досить ексцентрично, проте – доволі цікаво й оригінально.

Показ колекції бренду DZHUS на Українському тижні моди / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Незважаючи на те, що минулий рік видався складним, у тому числі й для Fashion-індустрії, модна індустрія показала, що може швидко адаптуватися, трансформуватись і пристосовуватись до викликів сьогодення.

Юлія Тетянич