9 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Златоуста; до чого рохкає сита свиня, а також чим нині зайняті небесні сценаристи.

Церква нині згадує перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста – константинопольського архієпископа і богослова. Саме за свій неперевершений і блискучий ораторський дар святителя Іоанна прозвали Златоустом. Аби в цьому впевнитися, варто почитати його проповіді, листи – вони навдивовижу метафоричні. Та й упродовж богослужбового року церква здійснює саме літургію Іоанна Златоуста. Цьому святому зазвичай молилися, просячи просвітлення розуму, осягнення духовних істин.

Щоправда до Іоанна зверталися і з більш прозаїчними проханнями, зокрема, від позбавлення зубного болю. Навіть замовляння відповідне було: «Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби закам’яніли і навіки-віків не боліли. Біль, іди геть!» (тричі).

Також цього дня спостерігали за домашніми тваринами: «Свиня рохкає, хоч і сита, - на мороз», «Корова закидає хвоста на спину – чекай вітру й опадів; увечері п’є багато води – на мороз».

З іменинами вітайте Іванів.

27-28 місячні дні. Триває парад планет, сьогодні ще більш-менш, а з завтрашнього дня і далі… понесе наче на саночках із гірки. Гряде щось несподіване. Небесні сценаристи, так само як і земні, змагатимуться у креативності… Місяць продовжує спадати, він у Козерогу. Загострюються логіка, відповідальність, практичність. У фаворі надійність і порядок. Добрий час для примирення, залагодження конфліктів з партнерами, колегами і начальством. Можете знайти вихід із якоїсь складної ситуації. Активними є очі та мозок. На сни і прикмети не звертайте уваги. Колір дня – життєрадісний помаранчевий.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: – 32,2, а найтеплішим у 1990 - +8,3.