Померла акторка «Зоряних воєн»

Австралійська акторка та попспівачка Тріша Ноубл померла у віці 76 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Ноубл пішла з життя ще 23 січня, однак відомою ця інформація стала лише зараз. У "Зоряних війнах" Ноубл зіграла роль Джобал Наберрі, матері Падме Амідали.

Найвизначнішим кінодосягненням Тріші Ноубл була ця роль у "Зоряних війнах: Епізод II - Атака клонів" (2002) та "Епізод III - Помста ситхів" (2005).

Тріша народилася та виросла у місті Сідней. Акторка розпочинала свою кар'єру в австралійському телешоу Bandstand.