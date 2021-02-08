8 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Федора Студита, якою буде весна, чи кукурікатимуть півні та налаштовуємося на скепсис.

Сьогодні преподобного Феодора Студита – візантійського ченця, аскета, церковного діяча і письменника, котрий жив у VІІІ столітті. В 796 році за непоступливу позицію в питаннях віри та за критику імператора Костянтина VІ його арештували, піддали тортурам, а після того заслали. Лише коли до влади прийшла імператриця Ірина, Феодора повернули з заслання й поставили очільником Студійського монастиря. Для управління монастирським життям Феодор написав устав, який називається Студійським. Саме він і став основою для жительства більшості монастирів.

У народі цей день називали «Федором-поминальником», вважаючи, що саме о цій порі душі померлих сумують за живими родичами й приходять до їхніх осель. Тому варто було взяти жменьку попелу з печі й висипати на могилку, тихо примовляючи: «Не ходіть по подвір’ю душі-сироти! Не топчіть доріжечки, не зазирайте у вікенце, не сідайте марно до столу! Ліпше йдіть у край західний, край радості, край вічного спокою!» Феодору молилися від грудних хвороб, і від болю у шлунку. А ще казали: «Федір Студит землю студить», або: «Який сьогоднішній день, така і весна». «Півні ввечері розкукурікались – на відлигу».

Іменинники сьогодні Федір, Марія, Аркадій, Іван.

27 місячний день. Місяць у Козерогу. Символ дня – Тризуб, планета понеділка – Місяць. Цілком гарний день із позитивною енергетикою. Наближаємося до нового місячного циклу і початку нового місячного року. Наші сили, підвладні місячній енергетиці, спадають. Стаємо вразливими не тільки у фізичному плані, але й у психоемоційному. В ці дні бажано обмежити вживання важкої жирної їжі, алкоголю, уникати надмірних фізичних навантажень, стресових ситуацій. А ще сьогодні день раціоналізму і скепсису. Пам’ятаєте, принцип, за яким живе Козерог? «Я використовую!» Отож.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: – 28,5, а найтеплішим у 2011 - +11,0.