Помер видатний український гончар Василь Омеляненко, йому було 95 років.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Зупинилось серце видатного українського гончара Василя Онуфрійовича Омеляненка. Внесок майстра глиняної іграшки та зооморфної скульптури у становлення народних художніх промислів неоціненний для країни", - написав глава МКІП.

Він розповів, що не був знайомий з Василем Онуфрійовичем особисто, але його роботу "Лев при двох головах" бачив наживо, і це "щось казкове та унікальне". Ткаченко нагадав слова самого митця про свій твір: "Лев, як символ мужності й сили, символізує всіх українців. А дві голови, щоб бачити друзів і ворогів на Сході та Заході".

"Він легенда Опішні. Його цінують на Полтавщині. І справедливо, щоб ним стала пишатись вся Україна. Зробимо у міністерстві все, щоб сприяти цьому. І щоб якомога більше українців завітали до Опішнянського парку глиняної скульптури та познайомились із роботами Майстра. Боляче лише, що посмертно", - наголосив міністр.

95-річний Василь Омеляненко був найстаршим майстром народної творчості України. Жив і працював у селі Опішня на Полтавщині.

Заслужений майстер народної творчості Української РСР (1976), лауреат Премії імені Данила Щербаківського (1995), Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999). Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1998) та Національної спілки художників України (1971).