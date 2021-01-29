Тарас Петриненко, музикант

Мене відвідує настрій Сізіфа: наче на вершині вже… Аж раптом: фьють, і знову біля підніжжя

Мене попередили, що Тарас Петриненко інтерв’ю не дає: усе давно переговорено. Принаймні, за останній рік це перша розмова, лише тому, що агентство “Укрінформ”. І почнемо ми з давно очікуваного сюрпризу. Отже, саме для нас сьогодні доручено влаштувати національну прем’єру нової пісні – “Назавжди”. Співають воістину народні артисти України Тарас Петриненко і Тетяна Горобець. * * * На другому поверсі “Мега-Маркету” на Новообухівському шосе, у просторому, але навіть у суботу малолюдному кафе вони із Валерієм Кулічкіним часто зустрічаються: Тарас приїздить, як-то кажуть, на закупи, директор – аби побачитися з артистом та обговорити поточні справи: концертна діяльність, нові аранжування, студійні записи. Біля столика з’являється молоденька офіціантка. - Як вас звуть, дівчино? – цікавиться Тарас, хоча на беджі написано, але… Час бере своє – зір не той, яким був півстоліття тому. - Анастасія. - А коротке ім’я яке? – у цьому запитанні весь Тарас Петриненко: він бачить людину і прагне бути відкритим – і світові, й самому собі. - Настя. - Настуня, значить. Мені чай із бергамотом та яблучний пиріг. Він гарний у вас… МИНУВ ЧАС, І ВСІ КОЛИШНІ КОЛЕГИ ПО СЦЕНІ, ЯК ОДИН, З’ЯВИЛИСЯ ПЕРЕДІ МНОЮ, І КОЖЕН ПОПРОХАВ ПРОБАЧИТИ ЙОГО * * * - Цього року минуло півстоліття, як ти, Тарасе, реалізуєш себе в національній популярній музиці… За цей час змінилася мета цього самовираження? - Мета? Ніколи не ставив перед собою якоїсь мети. Мені хотілося, щоб це мені – дарувало радість, близьким та рідним – приносило користь, а загал – розважувало насолодою. Завжди так хотілося, і ніяких вимог я не приймав, аби змінити такий порядок речей. - Тобто ти хочеш сказати, що пісні пишеш не для себе? - Ні. Якщо я не переконую себе, що створив щось гідне, по-справжньому щире і важливе, нікого я не переконаю, що воно чогось варте. - Тримаючи найкоротшу дистанцію зі слухачем, як тобі вдається не розчаровуватись у людях? - Має щодня трудитися не лише голова, а й серце. - Як ти пережив дві підступні зради, коли у 1991-му і 1993-му роках, під час гастролей у США, на ПМЖ залишилися музиканти групи “Гроно”. - Тими, хто зробив такий вибір, рухала любов до комфорту, ситого життя, принадностей тієї країни, яка сама досягла того, аби в ній усім жилося з усіма вигодами. Тим часом я завжди розумів, що Країна рівних можливостей як self-made-man сама себе зробила! - У країні, де народ, складений із суцільних іммігрантів, – іншого виходу нема, як швидко, step-by-step, стати щасливим. І – рухатися до мети кожен Божий день. - Коли вперше “Гроно” приїхало до Сполучених Штатів, по очах я побачив, що там спалахнуло велике бажання. І те, що мої колишні колеги залишилися, не стало для мене дивиною. Коли вдруге ми їхали, стало зрозумілим: думками вони там. - Ти легко пережив біль втрати колишніх однодумців? - Подібні речі ніхто легко не переживає… На моє щастя, у ті часи вже почало з’являтися відповідне комп’ютерне обладнання. Маю на увазі міні-студію: синтезатор Ensoniq, дводоріжковий секвенсор Brother, ритм-машинку Alesis. - Довелося різко змінити музичне мислення? - Що було, те було. Але народилася можливість самому створювати фонограми, партію за партією набирати треки і робити “мінусовки”. Відбулася тоді така особиста технологічна революція, яка свого часу допомогла мені вистояти. - У який спосіб? - Фактично без живого ансамблю деякий час я міг продовжувати творчу роботу. Бо руки, відверто кажучи, після повернення зі Сполучених Штатів якось опустилися. Збирати знов колектив, з ними з нуля починати, щоб в якийсь прекрасний момент вони знову десь завіялися, десь залишилися, до когось переметнулися, – щось подібне мене більше не влаштовувало.

- Ти підтримуєш стосунки з колишніми учасниками “Гроно”? Як за океаном склалися їхні долі? - Буваючи в Сполучених штатах, ми часом бачимося. Хоча, коли вони лишалися за океаном, добряче облили мене брудом. “Добряки” з діаспори їм так порадили, мовляв, у такому випадку буде простіше облаштуватися. Минув час, і всі колишні колеги по сцені, як один, з’явилися переді мною, і кожен попрохав пробачити його. - І ти пробачив? - Господь простить, відтоді зі мною все гаразд! ЯКБИ ВИНИКЛА ПОТРЕБА УТНУТИ ЗОРЕЛІТ МІЖПЛАНЕТНИЙ, ВІН БИ ЙОГО ТОЧНО СТВОРИВ - У витоках твоєї музичної кар’єри і досі пульсує біг-біт-група “Еней”, створена на початку 1969 року п’ятьма дев’ятикласниками Київської спеціальної середньої музичної школи-інтернату імені Миколи Лисенка. Хто виявився генератором? - Наскільки пригадується, ідея назви була моя, але всі хлопці її підтримали. - Чому “Еней”? - Вплинув, мабуть, той факт, що у школі – саме в цей час – ми вивчали “Енеїду” Івана Котляревського. Якось усе збіглося в часі. - Вас, київських старшокласників, зачепила саме “Енеїда”, геніально, дуже сучасно проілюстрована видатним українським графіком Анатолієм Базилевичем? Розкішне видання вийшло друком 1968-го року – напередодні святкування двохсотліття Івана Котляревського. - І це також, але справа була в іншому… Саме Еней нам, юним романтикам, уявлявся першим в Україні хіповим чуваком. Скоріш за все, саме це спонукало взяти таку назву. А ще у нас однією з перших пісня з’явилася – “Еней”. Проте, даруй, все це було… якийсь дитячий садок. - Кажуть, “The Beatles” ти почув не у Києві, а… в Чернігові: одного дня бобіну на маг поставила троюрідна сестра. Що, у столиці ще записів ліверпульської четвірки було катма? - (Щиро підсміюється та хитає в бік мовчазного директора; Валерій Кулічкін мовчки спостерігає за нашим інтерв’ю). - Приколюєшся, так? З батьками я приїхав тоді на гостини у Чернігів, і Люда, розважаючи мене, нудьгуючого, поставила бобіну. На той час я був ще досить юним. А на твоє запитання відповім: у Києві тоді – в основному – крутився Елвіс Преслі, ще хтось... А ось “Бітлів” я насправді почув уперше; то був альбом “With The Beatles”, 1963-го року. Вони мене не просто вразили, а під корінь зрубали. Не повіриш, досі я пам’ятаю ту мелодію (наспівує): – “All my lovin’, I will send to you, / All my lovin’, darlin’, I’ll be true”. - Коли ти захопився “The Beatles”, для твого батька, ведучого фольклорної телепередачі “Чиста криниця” Гарінальда Кіндратовича, чи стало це трагедією? - Господь із тобою! Тато нам дуже багато допомагав. Так, він жадав, аби я став академічним музикантом: диригентом чи піаністом. Або поважним професором. Тобто у цьому напрямку рухався. Але коли батько зрозумів, чим ми захоплюємося, а головне, побачив перші гітари, на яких мої друзі з “Енея” грали, – він запропонував свою допомогу. - У який спосіб це виявлялося? - Під особистою орудою Гарінальда Кіндратовича, за його безпосередньої участі були створені перші наші електрогітари! Не забуду… Якось їдемо авто, а батько каже: – “Ану, зупинись-зупинись! Бачиш, ось там – дошка лежить, бачиш? Мерщій забирай, синку! Деку ми вам знайшли!” І справді, з тієї дошки для нашого гітариста була виготовлена гітара, справжній hand-made. Причому, у когось на час позичили оригінальний німецький інструмент – “Musima Deluxe 25”, і в нуль скопіювали: від ручок тремоло і пікгарда (утримувач панелі) до серповидного лейблу. - Як?! - Лобзиком, друже, лобзиком. Батько мій вирізав не лише дерево, а й метал, звідкілясь діставав потрібні пружини. Перші інструменти музиканти “Енея” виготовили собі самі, й все це робилося під наставництвом мого батька. - Тож, виходить, Гарінальд Кіндратович був ідеологом у вас? - Ні. Батько пояснював, що треба робити, у якій послідовності, часом – сам робив щось, коли у нас не виходило. Справа в тому, що батько, царство йому небесне, руками міг зробити практично все. Якби виникла потреба утнути зореліт міжпланетний, він би його точно створив. Талановита була людина у всьому! Під його орудою ми виконували всі операції, передбачені технологічним процесом. Раз побачивши фірмовий інструмент, він знімав з нього точну копію. ТЕПЕР ТВОРЧА МОЛОДЬ, КОЛИ ПОЧИНАЄ КАР’ЄРУ, ТОЧНО ЗНАЄ: ЩО ВОНИ З ЦЬОГО МАТИМУТЬ - Скажи, де тоді в основному “Еней” виступав? - Де випаде: крутити носом не доводилося... Починали ми в десятирічці імені Лисенка: а там – тіснява, звукоізоляції катма, за стінкою – скрипалі та бандуристи. Були там такі маленькі кімнати – репетиторії, де стояло піаніно і могли утулитися лише один учень із педагогом. На перервах у ті кімнатюльки набивалося зо двадцятеро пацанів і, як навіжені ідіоти, ми волали “Бітлів”, а вчителі у розпачі не знали, що з нами робити. - До директора тягали? - Траплялося, але частіше суворий завуч до нас заходив, грізними очима зиркав і викликав у кабінет пояснити, що ми оце виробляємо. А, згадав… Повсякчас мене примушували зголити вуса, бо вони у мене дуже рано почали рости. - І що: здався? - (На всі 32 усміхаючись, гордо погладжує себе по підборіддю і задоволено відповідає) - Жодного разу не голив… Принципово. Коли мене до чогось примушують, я це не робитиму. - Гаразд, а в армії? - І в армії… Краще на гауптвахту, аніж вуса голити.

- Зрозумів, не проситиму… Але повернімося до витоків. Як ви знайшли репетиційну точку? - Допоміг випадок. Одного дня з’ясувалося, що в Київському міському палаці піонерів є ансамбль баяністів. І – ті пестунчики долі отримали комплект інструментів: дворядний електроорган “Ionika 6”, німецька ударна установка “Trova” і таке інше. Ні про що подібне ми не могли й мріяти. - Отже, ви поголовно вирішили стати… баяністами? - Бо так “Еней” опинився в Київському міському палаці піонерів. Словом, якимось чином ми до… ансамблю баяністів приєдналися. Це значило, що у нас офіційно з’явилася репетиційна точка! У якості “шефської” допомоги ми, звісно, виступали на якихось новорічних вечорах: у тому ж палаці піонерів, та й взагалі – скрізь, куди нас кликали. Сам процес публічного співання, виконування власних пісень – ось, що у той час допінгувало найбільше. Світ змінився. Тепер творча молодь, коли починає кар’єру, – точно визначає: що вони з цього матимуть, скільки їм платитимуть. Тоді все було інакше. - Які у вас, хіпових чуваків з “Енея”, склалися відношення з комсомолятами? - Про відношення з “вірними помічниками Партії” нічого яскравого не пригадаю. Ну, так, нас ганяли в перукарні, а коли це не спрацьовувало, заколювали волосся, щоб зачіски не виглядали дуже патлатими. Починали ми, ой, як весело, навіть безтурботно, але швидко все це припинилося. - Чому так? - Коли комсомол виконав свою справу із виховання творчої молоді, але розвів руками, зацікавилися інші органи… Але в підлітковому віці ти мало що помічаєш, адже зосереджений на іншому. На репетиції слід зробити ось що: спробувати таке аранжування, ні, такий бас, а ось є нова пісня… І все у цейтноті, бо головне: скоренько виступати. Де завгодно, як завгодно, але виступати! Тим часом ніхто нам за це ніколи не платив. Той київський “Еней” жив та грав на рівні підліткової самодіяльності, але – професійної самодіяльності. Бо ж ми всі були вихованцями спеціальної середньої музичної школи-інтернату імені Миколи Лисенка! НІЯКИХ ПИТАНЬ МОВИ НІКОЛИ НЕ ВИНИКАЛО - Твоєю першою авторською піснею стала “Весна і ти”, написана у 1970-му році. Як вона народилася? - Як? Кінець школи, вступ до Київської державної консерваторії – плюс-мінус цей період. Здається, я був ще десятикласником. Тобто молодим закоханим хлопцем, от і народилася пісня. І потім педагог змусив мене написати клавір та викласти в журнал “Музична орбіта”. Тоді це вважалося крутою крутизною… - Символічно, що твоя пісня “Весна і ти” стала ровесницею “Червоної рути” (1970) Володимира Івасюка. - Ну, так… Пригадую, в Київській консі на якомусь концерті, у Великій залі, мою пісню ми виконували на “біс!” три або навіть чотири рази. Дуже вона сподобалася саме студентській аудиторії. - Відомо, що з Українським телебаченням в “Енея” склалися непрості стосунки. - Що було, те було… Спочатку все було напрочуд гарно: наші пісні, навіть концерти регулярно транслювалися. “Еней” і на Інтербаченні виступав – був такий телеканал, що транслювався на закордон. Так тривало до якогось певного періоду. У 1972-му нас, безвусий “Еней”, звинуватили в “буржуазному націоналізмі” і вирізали звідусіль… На цьому пригоди хіпового чувака в Україні закінчилися. Нам було це все так дивно… - Справді? Повна несподіванка? - Так! Адже спілкувалися ми між собою в “Енеї”, хто як хотів. Ми з Кирилом Стеценком, як правило, розмовляли українською, а решта хлопців – російською. Ніяких питань мови ніколи не виникало, всі вільно комунікували між собою. - Готуючись до інтерв’ю, я попросив знайомих на Українському радіо пошукати щось із ваших записів у фонотеці. - Знайшов? - Жодного запису, жодної пісні: свого часу все розмагнічено! - Це й не дивно: кого тут за часів Совка цікавила національні культура… - Цього року “Енею” виповнилося півстоліття! Для української популярної музики це – важлива дата. Чи не було планів зробити рівайл-концерт? - Ні, Кирило Стеценко пропонував мені, про це ми навіть поговорили. - І що зупинило? - По-перше, нас із Тетяною Горобець в Україні тривалий час не було. Ми виїздили за кордон. По-друге, належало владнати невідкладні проблеми, пов’язані зі смертю мами – поставити на могилі пам’ятник… По-третє, все так закрутилось, що я, взагалі, відійшов від творчих справ. По-четверте, подумалося: а кого збирати? Наш басист Микола Кирилін – у Москві, працює адміністратором у Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум; ще й підспівує їм. У дуже важкому стані нині перебуває колишній ритм-гітарист Ігор Шабловський (вже помер); він – у Штатах, у нього рак крові, й лікарі борються за його життя. Кого збирати – мене, Кирила Стеценка й Олександра Блінова, котрий став доцентом Національної музичної академії імені Петра Чайковського?.. Хоча, звичайно, було б дуже доречно і цікаво… та й побачилися б. - Ну, не знаю… Як на мене, біґ-біт-група “Енею” дуже важлива для української популярної музики. Як я для себе визначаю – етапна… - Але хто взагалі ще пам’ятає, що “Еней” був? ТЕКСТ ПІСНІ – ЦЕ НЕ СЛОВА ДОКУПИ ЗІБРАТИ - Якщо ми не говоритимемо про це, минуле з нами і помре… Коли сумніви суспільство роздирають, тоді всім хочеться почути “Україну”, а де ви, коли у вас усе добре?! - Бачиш, ми знову вперлися в тему шоу-бізнесу. Тому що для того, щоб зорганізувати якусь акцію, тепер це слід робити на серйозному рівні, інакше й починати не треба. Без потужної рекламної кампанії це не зреалізувати… Адже треба пояснити, що 50 років тому було таке-то й таке-то, а сьогодні ми хочемо… Мені здається, у молоді не в голові це все! У старших так, можуть пам’ятати… - Тарасе, насправді інформаційна стратегія проста: відродження культури! - Що найсумніше в усій цій ситуації – що згадують Тараса Петриненка, коли країна знову опинилась у стані вибору, коли сумніви суспільство роздирають, коли розбрат із ненавистю повернулися, коли народ розірваний на шматки, а нації залишилося 24 відсотки, тоді всім хочеться почути “Україну” або “Пісня про пісню”. Люди, де ви, коли у вас усе добре?! Чому ви тоді не згадуєте, хто я такий?