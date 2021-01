Тарас Петриненко, музикант

- Ти підтримуєш стосунки з колишніми учасниками “Гроно”? Як за океаном склалися їхні долі?

- Буваючи в Сполучених штатах, ми часом бачимося. Хоча, коли вони лишалися за океаном, добряче облили мене брудом. “Добряки” з діаспори їм так порадили, мовляв, у такому випадку буде простіше облаштуватися. Минув час, і всі колишні колеги по сцені, як один, з’явилися переді мною, і кожен попрохав пробачити його.

- І ти пробачив?

- Господь простить, відтоді зі мною все гаразд!

ЯКБИ ВИНИКЛА ПОТРЕБА УТНУТИ ЗОРЕЛІТ МІЖПЛАНЕТНИЙ, ВІН БИ ЙОГО ТОЧНО СТВОРИВ

- У витоках твоєї музичної кар’єри і досі пульсує біг-біт-група “Еней”, створена на початку 1969 року п’ятьма дев’ятикласниками Київської спеціальної середньої музичної школи-інтернату імені Миколи Лисенка. Хто виявився генератором?

- Наскільки пригадується, ідея назви була моя, але всі хлопці її підтримали.

- Чому “Еней”?

- Вплинув, мабуть, той факт, що у школі – саме в цей час – ми вивчали “Енеїду” Івана Котляревського. Якось усе збіглося в часі.

- Вас, київських старшокласників, зачепила саме “Енеїда”, геніально, дуже сучасно проілюстрована видатним українським графіком Анатолієм Базилевичем? Розкішне видання вийшло друком 1968-го року – напередодні святкування двохсотліття Івана Котляревського.

- І це також, але справа була в іншому… Саме Еней нам, юним романтикам, уявлявся першим в Україні хіповим чуваком. Скоріш за все, саме це спонукало взяти таку назву. А ще у нас однією з перших пісня з’явилася – “Еней”. Проте, даруй, все це було… якийсь дитячий садок.

- Кажуть, “The Beatles” ти почув не у Києві, а… в Чернігові: одного дня бобіну на маг поставила троюрідна сестра. Що, у столиці ще записів ліверпульської четвірки було катма?

- (Щиро підсміюється та хитає в бік мовчазного директора; Валерій Кулічкін мовчки спостерігає за нашим інтерв’ю). - Приколюєшся, так? З батьками я приїхав тоді на гостини у Чернігів, і Люда, розважаючи мене, нудьгуючого, поставила бобіну. На той час я був ще досить юним. А на твоє запитання відповім: у Києві тоді – в основному – крутився Елвіс Преслі, ще хтось... А ось “Бітлів” я насправді почув уперше; то був альбом “With The Beatles”, 1963-го року. Вони мене не просто вразили, а під корінь зрубали. Не повіриш, досі я пам’ятаю ту мелодію (наспівує): – “All my lovin’, I will send to you, / All my lovin’, darlin’, I’ll be true”.

- Коли ти захопився “The Beatles”, для твого батька, ведучого фольклорної телепередачі “Чиста криниця” Гарінальда Кіндратовича, чи стало це трагедією?

- Господь із тобою! Тато нам дуже багато допомагав. Так, він жадав, аби я став академічним музикантом: диригентом чи піаністом. Або поважним професором. Тобто у цьому напрямку рухався. Але коли батько зрозумів, чим ми захоплюємося, а головне, побачив перші гітари, на яких мої друзі з “Енея” грали, – він запропонував свою допомогу.

- У який спосіб це виявлялося?

- Під особистою орудою Гарінальда Кіндратовича, за його безпосередньої участі були створені перші наші електрогітари! Не забуду… Якось їдемо авто, а батько каже: – “Ану, зупинись-зупинись! Бачиш, ось там – дошка лежить, бачиш? Мерщій забирай, синку! Деку ми вам знайшли!” І справді, з тієї дошки для нашого гітариста була виготовлена гітара, справжній hand-made. Причому, у когось на час позичили оригінальний німецький інструмент – “Musima Deluxe 25”, і в нуль скопіювали: від ручок тремоло і пікгарда (утримувач панелі) до серповидного лейблу.

- Як?!

- Лобзиком, друже, лобзиком. Батько мій вирізав не лише дерево, а й метал, звідкілясь діставав потрібні пружини. Перші інструменти музиканти “Енея” виготовили собі самі, й все це робилося під наставництвом мого батька.

- Тож, виходить, Гарінальд Кіндратович був ідеологом у вас?

- Ні. Батько пояснював, що треба робити, у якій послідовності, часом – сам робив щось, коли у нас не виходило. Справа в тому, що батько, царство йому небесне, руками міг зробити практично все. Якби виникла потреба утнути зореліт міжпланетний, він би його точно створив. Талановита була людина у всьому! Під його орудою ми виконували всі операції, передбачені технологічним процесом. Раз побачивши фірмовий інструмент, він знімав з нього точну копію.

ТЕПЕР ТВОРЧА МОЛОДЬ, КОЛИ ПОЧИНАЄ КАР’ЄРУ, ТОЧНО ЗНАЄ: ЩО ВОНИ З ЦЬОГО МАТИМУТЬ

- Скажи, де тоді в основному “Еней” виступав?

- Де випаде: крутити носом не доводилося... Починали ми в десятирічці імені Лисенка: а там – тіснява, звукоізоляції катма, за стінкою – скрипалі та бандуристи.

Були там такі маленькі кімнати – репетиторії, де стояло піаніно і могли утулитися лише один учень із педагогом. На перервах у ті кімнатюльки набивалося зо двадцятеро пацанів і, як навіжені ідіоти, ми волали “Бітлів”, а вчителі у розпачі не знали, що з нами робити.

- До директора тягали?

- Траплялося, але частіше суворий завуч до нас заходив, грізними очима зиркав і викликав у кабінет пояснити, що ми оце виробляємо. А, згадав… Повсякчас мене примушували зголити вуса, бо вони у мене дуже рано почали рости.

- І що: здався?

- (На всі 32 усміхаючись, гордо погладжує себе по підборіддю і задоволено відповідає) - Жодного разу не голив… Принципово. Коли мене до чогось примушують, я це не робитиму.

- Гаразд, а в армії?

- І в армії… Краще на гауптвахту, аніж вуса голити.