На Хортиці помітили найменшу пташку України - вагою п'ять грамів

У Запоріжжі на острові Хортиця помітили птаха, який важить 5 грамів.

Фото пташки на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив фотограф Олексій Толмачов, передає кореспондент Укрінформу.

"Найменша пташечка Європи, що важить лише 5 грамів (як одна чайна ложка цукру!) — золотомушка жовточуба", - підписав він фото.

Знімок був зроблений на Хортиці 18 січня.

Золотомушка є найменшою пташкою в Україні. Довжина її тіла 9-10 см, вага - 4-8 грамів.

Як раніше повідомлялось, на території Національного заповідника “Хортиця” виявили новий вид птахів - синьга.