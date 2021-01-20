20 січня: народний календар і астровісник

Кого з собою забере Предтеча, хто могорич ставитиме, а також про те, чи ощедрить доля за п’ять хвилин до обіду.

Що ж: минула Провідна кутя, вона ж Водяна коляда, а наступного дня після Водохреща українці згадували Іоанна Предтечу – того, хто, власне, й хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. У цей день виносили з хати хліб і сіль, що лежали на покуті від Багатої куті, і, розламавши на шматочки, годували всю живність, яка була в господарстві. Це саме робили і з сіном. Від Івана Хрестителя жінкам дозволялося шити й прясти. Ще й прислів’я було відповідне: «Після Івана Предтечі хто не береться до роботи, того б’ють у плечі», або «Прийшов Іван Предтеча та й забрав свята на плечі». Цим днем остаточно закінчувалися в українців святочні дні. Дехто називав цей день «Іваном-бражником», адже протягом усіх попередніх свят селяни намагалися не одвідувати шинок, «бо це гріхотворна справа, оскільки не посвячена вода». Крім того, від Різдва і до Водохреща по воду ходили тільки чоловіки та парубки. Тому на посвятки жінки їм ставили могорич – за те, «що справно воду носили». Дійство, як правило, відбувалося у шинку або корчмі. Варто зауважити, що на початку шинок був своєрідним культурницьким осередком, де збиралися і чоловіки, і жінки, а лише згодом сумнівним місцем, де спивалося чимало люду.

Впродовж тижня після Водохреща прати у водоймах заборонялося.

Іменинників сьогодні немає.

8-ий і 9-ий місячні дні. Енергетика доби важкувата. До обіду таланитиме романтикам, а після обіду – прагматикам. За п’ять хвилин до обіду можлива приємна несподіванка. Не варто їсти м’ясо, вживати алкоголь, курцям – багато курити. Все, що раніше не вдалося вирішити, може повстати з новою силою, до того ж, з нового боку. Можливі несподівані конфлікти і надзвичайні ситуації. Ліпше працювати індивідуально, колективна робота не буде надто плідною. Знаходьте нові підходи у розв’язанні старих проблем, вирішуйте дрібні фінансові справи. Один із небагатьох днів місячного циклу, коли можна об’єктивно оцінити власні можливості.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907 та 2006 роках: - 26,5, а найтеплішим у 1952 – + 6,1.