19 січня: народний календар і астровісник

Нині святий Йордан – «Геть чорте, з мого дому, тут Бог живе!», а також деякі таємниці про святу воду.

Сьогодні Святе Богоявлення, Хрещення, або, як кажуть в народі – Водохреща, Йордан. Цього дня Господь Бог і Спас наш Ісус Христос хрестився у водах річки Йордан. Йому в цьому допомагав пророк Іоанн Хреститель, а ще, звісно, Дух Святий, що з’явився у вигляді білосніжного голуба.

Цього дня все «обертається» навколо хреста і води. Не забуваймо, що першим важливим обрядом соціалізації дитини – її входження в цей світ було хрещення, яке немислиме без води! Йорданська вода була «найміцнішою». Її зберігали впродовж року біля святих ікон разом із Страсною свічкою. Коли людина дуже хворіла, їй натщесерце впродовж 12 днів давали по ложці Йорданської води (при цьому читали спеціальну молитву). Якщо звичайну святу воду можна вживати будь-коли, то Йорданську – тільки натщесерце. Лише сьогодні, на Водохреща, цю воду можна було пити впродовж цілого дня, при цьому примовляючи: «Як ця вода йорданська здорова, так і нам бути здоровими, як ця вода!»

Йорданську воду бажано було використати впродовж року. Та вода, яка зберігалася впродовж декількох років, навіть якщо і не псувалася (а вона зазвичай не псувалася), вважалася «старою» і небезпечною. Її потрібно було вилити в безлюдному місці; недобрі люди могли використати її, щоб комусь нашкодити. Було небажаним, щоб Йорданську воду набирала й приносила додому вагітна жінка, або та, в якої місячні. Допоки ходиш, маєш піти на Водохреща до церкви й принести «нової» Йорданської води – напитися її (стоячи обличчям на схід сонця), умитися нею, окропити всі кутки оселі, всю живність. Кроплячи по закутках, іноді приказували: «Геть чорте, з мого дому, тут Бог живе!».

Колись у давнину так визначали душевнохворого, якому потрібно було до лікаря і біснуватого, котрому міг допомогти лише священник: ставили дві склянки води, одну наповнювали звичайною водою, іншу – Йорданською і пропонували напитися. Душевнохворому було абсолютно байдуже з якої пити, а ось одержимий нечистим духом, Богоявленської води боявся наче вогню.

7-8 місячні дні. Місяць продовжує перебувати в брикливому, норовливому Овні, тож енергетика дня надзвичайно активна! Чекайте сюрпризів і приємних несподіванок. Можливо, доля запропонує вам не безрадісний кабальний кредит, а чималий бонус? Чудовий день для спілкування – обов’язково знайдете точки дотику зі співрозмовником. Можна влаштовувати невеличкі застілля. Між іншим, досить сприятливий день і для торгівлі: сьогодні добре і продавати, і купувати. Гарні сни здебільшого віщі. А погані не пам’ятайте: звідки прийшло, нехай туди й іде!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році: -23,0; а найтеплішим у 2007 – +9,8.