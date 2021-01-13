13 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Щедрий вечір; якими будуть Петро і Павло, хто неодмінно має бути щасливим і рецепти для гадання.

Сьогодні преподобної Меланії Римлянки, Щедрий вечір, Щедра кутя. В Україні не всюди однаково відзначали Щедрий вечір – найпишніше його святкували на Лівобережжі та Гуцульщині. Якщо перед Різдвом готували Багату вечерю, то напередодні Нового року або Василя – Щедру – щоб рік був щедрим. Головним тут є слово-часточка «ще» - з надзвичайно давньою і цікавою етимологією.

На Меланки існувала величезна кількість обрядів і звичаїв, про які можна було б написати грубезний том. Найвідомішим театралізованим обрядом була «Маланка», коли дійові особи перевтілювалися в Меланку, діда, бабу, цигана, циганку, лікаря, сільського старосту, жандарма, смерть тощо, обличчя приховували за масками й у супроводі музик ходили від хати до хати з новорічними побажаннями.

Сідаючи до Святвечері, одягали святкове вбрання. Настрій всіх членів родини мав бути піднесений і радісний; забувалися й пробачалися кривди й образи. «Новий рік маєш зустріти в мирі та злагоді», - казали колись. Перед тим як почати трапезу, дітей виставляли за двері, господар сідав за стіл, а господиня заставляла його величезною горою пирогів за якою ґазда ховався. Після того запрошували дітей. «А де ж це наш татко?», - здивовано запитували вони. «А хіба ж ви мене не бачите?», - відгукувався той. «Ні, не бачимо…»; «То дай, Боже, аби ви мене завше так не бачили!», - сміючись відповідав батько і підвівшись, роздавав усім пироги.

А ще цей день, особливо ж вечір, вважався одним із найсприятливіших для ворожіння. Напередодні Василя гадали не тільки дівчата (хоча вони найбільше), алей усі інші: діти, молодиці, навіть поважні ґазди. Наприклад: діти клали в батькові чоботи шматочок хліба і вуглинку. А він просив подати правий чи лівий чобіт: якщо втрапила вуглинка – рік буде голодний, а хлібець – щедрий.

Вважалося, що дівчатка, які народжуються на Маланку, матимуть щасливу долю, долатимуть за допомогою своєї небесної покровительки усі перешкоди, а ще в їхньому житті буде траплятися чимало див. За певних обставин вони можуть стати знахарками і лікувати людей.

Яка Меланка - такі й Петро з Павлом (12 липня). Тож примічаймо.

З іменинами вітайте Меланію та Петра.

Молодик у Козерозі! Магічний в усіх сенсах день. Ось рецепт для ворожіння: візьміть шість склянок, наповніть їх десь на третину водою. В кожну покладіть по одному предмету: цукор («солодке життя»), сіль (сльози, випробування), обручку (шлюб, зв’язок, контракт), монету (власне гроші), хліб (символізує здоров’я). Одну зі склянок так і залиште з водою, що символізуватиме несподіванку, сюрприз долі. Можете додати якийсь свій предмет: наприклад ключ або хрестик. З зав’язаними очима, трішечки потримавши руку над кожною, обирайте три склянки. І так – тричі. Ворожити ліпше в парі, щоби хтось запам’ятовував відібрані вами склянки і знову міняв їх місцями. Потім дивіться, яку склянку обирали найчастіше і розшифровуйте знаки: сіль і каблучка можуть натякати на розлучення, ключ – чималі зміни в житті тощо.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році: -26,2; а найтеплішим у 2007 – +7,6.