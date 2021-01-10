У Кременчуці з життя пішов олімпійський чемпіон Володимир Кисельов

У Кременчуці помер український легкоатлет, олімпійський чемпіон у штовханні ядра Володимир Кисельов.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавського обласного відділення НОК у Facebook.

Чоловік пішов з життя у четвер, 7 січня. Причину смерті не уточнили.

"Вічна пам'ять Володимиру Вікторовичу Кисельову – видатному спортсмену, Олімпійському чемпіону, який прославив нашу країну та вітчизняну школу "Королеви спорту". Ім'я цієї чудової людини навічно вписане золотими літерами в історію світового олімпізму", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Кисельов після завершення спортивної кар'єри продовжив робити внесок у розвиток українського спорту та виховання здорової нації у Полтавській області. Зокрема, під час олімпійських заходів олімпієць ділився своїм досвідом молоддю.

За своє життя спортсмен виборов низку нагород, серед яких — золота олімпійська медаль та звання олімпійського чемпіона, яку він отримав на Літніх Олімпійських іграх 1980 в штовханні ядра, виступаючи у складі збірної СРСР.

У 1996 році Кисельов став Почесним громадянином Кременчука.