У США померла зірка «Поліцейської академії»

У Лос-Анджелесі пішла з життя акторка Меріон Ремсі, відома українському глядачеві за роллю курсантки Лаверн Гукс у кінокомедії «Поліцейська академія».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на заяву менеджера акторки Роджера Пола.

«Меріон випромінювала добро, яке неодмінно заповнювало весь простір, де вона з’являлася… Ми будемо сумувати за нею і завжди будемо любити її», - зазначив Пол.

Причина смерті 73-річної Ремсі не повідомляється, хоча, за словами менеджера, нещодавно вона хворіла.

Меріон Ремсі починала свою кар'єру з мюзиклів на Бродвеї, але стала знаменитою після того, як у 1984 році знялася в «Поліцейській академії», а згодом іще у п’яти сиквелах.

Фото: headtopics.com