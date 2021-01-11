11 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Марка Гробокопателя; що робити для того, аби не боліла голова, а також готуємося до молодика в Козерозі.

Церква згадує цього дня 14 тис. немовлят, убитих за царя Ірода, преподобних Марка Гробокопателя, що в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври спочиває, а також Лаврентія Чернігівського. Лиха слава про юдейського царя Ірода – бузувіра і людиноненависника дійшла до нас крізь віки. Саме він хотів спочатку позбутися немовляти Ісуса, а потім, розлютившись, що це йому не вдалося, наказав винищити всіх немовлят (від двох років і менше) у Віфлеємі та поблизу нього.

Марк Гробокопатель був ченцем Печерського монастиря (він копав могили для спочилої братії) і теж жив дуже давно. Його мощі покояться нині в Ближніх Печерах лаври. У храмі «Живоносне Джерело», що на території лаври, по буднях відправляються особливі молебни з одяганням шапочки преподобного Марка Гробокопателя. Реліквія ця металева, її вага – 4 кг. Святий преподобний Марк Гробокопатель є покровителем усіх, хто займається поховальним бізнесом.

Іменинники сьогодні Теофіл, Ганна, Євдокія.

28-ий місячний день. Місяць у Стрільці. В середу молодик у Козерозі. Перехід Меркурія – планети відповідальної за комунікації, інформацію, а також Венери – її парафія не тільки справи амурні, але й гроші – додав сумбуру й неспокою у справи земні. У січні маємо бути дуже уважними навіть до дрібниць. Можливо, доведеться відмовитися від якихось звичних форм стабільності й спробувати знайти інші варіанти використання власних ресурсів. Сьогоднішнє астрологічне небо майже безхмарне. На видноколі – жодної поганої думки, жодної кривої посмішки, лихого слова, тим більше дії. Буде доволі комфортна температура в міжособистісних стосунках, а в колективах, особливо жіночих, хронічний шторм зміниться легким бризом. Опадів у вигляді сліз теж не очікується, тож поділіться валер’янкою з котами.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році: – 31,1, а найтеплішим у 1991 - +11,1.