10 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Никанора і третій день святок; про рівні дороги, смачні ковбаси та відчинені двері.

Церква вшановує нині апостола від 70-ти Никанора. Цьому святому молилися коли нападав блуд і людина, збившись з дороги, довго блукаючи, заходила або в непролазні хащі, або в трясовину, або на цвинтар. Також Никанору молилися, коли довго щось не знаходилося. Також потрібно було зав’язати вузлом рушник або хустку.

А ще сьогодні третій день Святок – у давнину це був час відпочинку, ходіння по гостях, спільного трапезування-частування. Однією з головних страв різдвяного столу була ковбаса. «Різдво без ковбаси не буває», «Різдво без ковбас, як Великдень без крашанок», - казали українці. Сало і м’ясо або солили і складали в діжки та бодні, або як у Карпатах і на Прикарпатті – коптили. Дуже популярною була кров’янка. Для неї використовувалися найтовщі кишки. Кишки середньої товщини йшли на м’ясні ковбаси, а найтонші заправляли вареною крупою – гречаною або, як на Поліссі, пшоняною. І жодних барвників, штучних підсилювачів смаку, вся продукція була в натуральній оболонці, без міліграму пластику. Після таких ковбас ні печії, ні важкості в шлунку.

Вечір зоряний – ніч морозяна. Ясної днини високо летять проти вітру ворони – за добу-дві нашугає вітру з невеликим снігом.

Іменинники сьогодні Петро, Софія, Гнат.

Місяць у Стрільці, 27-ий місячний день. Наближається молодик. Всі сюжети майже річного циклу – вичерпані. Всі надії, сподівання, переживання, пристрасті – все залишається позаду. Попереду на нас очікують нові двері й вони ось-ось розчиняться настіж. До 16 січня можливі дуже важливі події соціально-політичного плану, які матимуть далекосяжні наслідки. Не обов’язково це буде щось грандіозне й публічне; навпаки, на перший погляд, ця подія видаватиметься незначущою, але наслідки матиме ду-уже відчутні… Щодо сьогоднішнього дня, то він просто ідеальний для відпочинку. Завтрашній день буде енергетично неспокійним, тож потрібно вчасно лягти спати.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 році: –30,7, а найтеплішим у 2007 - +9,8.