5 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Нифонта; до чого кричать галки, де взяти іній і на що варто звернути увагу.

Церква цього дня вшановує преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського, святого ІV століття. В дитинстві він вирізнявся спокійною лагідною вдачею, однак в юності жив у пияцтві та розпусті. Якось він зустрів друга дитинства, якого давно не бачив. Той мовчки подивився на Нифонта, а потім спитав: «Що сталося з твоїм обличчям? Чому воно чорне як у ефіопа?» Нифонт здивувався, а потім зрозумів, що від гріховного життя аж потемнів із виду. Він кинувся до церкви, став перед іконою Богородиці, але Пречиста Діва відвернула від нього Свій лик… Тоді молодий чоловік розкаявся, постригся в ченці, а згодом, вже в досить похилому віці, його висвятили в єпископи Кіпра. Святому Нифонту моляться про навернення до християнського життя дітей, які стали «на слизьке», зв’язалися з сумнівною компанією, а також від гріха марнослів’я. Пустопорожня балаканина вважалася колись гріхом. Слово мало свою вагу, й інколи було дорожчим аніж золото.

Дзвінко кричать галки – на відлигу. З цього приводу кажуть: «Галки тепла накликали». Якщо дерева в січні часто покриваються інієм – на щедрий врожай.

Іменинники сьогодні Павло, Неоніла, Василь.

22-ий місячний день. Місяць у Терезах. Скоро, скоро доведеться спускатися зі святкових небес на землю і братися за працю, втілюючи в життя задумане – ретельно, наполегливо і заповзято, адже, якщо робити щось «як мокре горить», то й результат буде відповідний. Особливу увагу зверніть на новини й події, які з’являтимуться сьогодні-завтра. Щось буде дуже важливим і згодом матиме чималі наслідки, але розгледіти його буде не так вже й просто... Зверніть увагу також на те, що вас надихає, тішить і до того схиляйтесь, на те дивіться і на те спирайтеся в подальшому. Наче соняшник за сонцем. Пріоритетна тема дня – взаємини з людьми, як близькими, так і дальніми. Хтось із «дальніх» може стати вельми корисним у майбутньому.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році – -26,8, а найтеплішим у 1925 - +8,4.