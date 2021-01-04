4 січня: народний календар і астровісник

Від чого рятує свята Анастасія, куди полинуть хмари, чому ввечері співають півні та про зерна року.

Сьогодні Анастасії Узорішительки. Згідно з церковним переданням, Анастасія жила в Римі в ІІІ столітті, в часи гоніння на християн. Жінка була відома тим, що відвідувала ув’язнених за віру й намагалася хоч чимось їм допомогти. Саме тому її назвали «узорішительницею» і молилися від позбавлення усіляких «пут», передусім від ув’язнення. Згодом їй почали молитися і вагітні жінки, аби вдало пройшли пологи.

В народі казали: «Скоро Настя на помості запросить три празника в гості»; тобто, Різдво, Василя і Водохреще. Відтак, майже протягом двох тижнів, з 7 до 19 січня, люди гучно святкували. Ось чому до Анастасії селяни намагалися запастися відповідними припасами – наколоти дров, нарізати січки тощо. З цього дня починали колоти свиней. Здавна вважалося, що сьогодні найкращий день для обробки кабанчиків. «Свиняче щастя, - казали в таких випадках, - забирає Настя».

Підмічали погоду: якщо хмари пливуть проти вітру – буде сніг. А якщо раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні – чекай відлиги.

Іменинники сьогодні Анастасія, Феодосія, Мокій.

21 місячний день. Місяць у Діві. Січень-лютий – надзвичайно важливий період в усіх сенсах: в економічному, політичному, інформаційному. Все матиме в подальшому часом несподіваний, парадоксальний розвиток. Але зерна змін, що сіються нині, стосуватимуться не тільки глобальних суспільних процесів, але й безпосередньо кожного з нас. Тобто, головні задачі року, головні магістралі розвитку, закладатимуться найближчим часом. Цілі, так само як і їхнє досягнення, будуть нестандартними. В березні-квітні побачимо перші паростки нового. Сьогоднішній день нехай буде творчим, вдалим і добрим в усіх аспектах!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році: -21,0, а найтеплішим у 2014 - +7,5.