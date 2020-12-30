30 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні пророка Даниїла; коли українці вперше скоштували шампанське, про віщий сон, та про повнісіньку повню в Ракові.

Сьогодні старозаповітного пророка Даниїла – одного з «великих пророків» і святих трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла, які живими й неушкодженими вийшли з палаючої вавилонської печі.

Наближається Новий рік, тому не гріх було б згадати про… шампанське. Цей напій з’явився в Україні в середині ХVІІІ століття. Моду на нього запровадив граф Кирило Розумовський. У 1780 роках шампанське вже подавали нарівні з токайським вином на прийомах і банкетах в київському магістраті, на що незаконно витрачалися величезні суми. Чиновницька аристократія пила також французький коньяк і «англіцьке» пиво. Аби замести сліди, підробляли записи в бухгалтерських книгах. Любителями дорогого закордонного алкоголю були і лаврські монахи. Шампанське згадується у відомому «Плачі лаврських монахів». Після конфіскації в 1786 році церковного майна, ченці побоювалися, що тепер їм доведеться замість «англицкого пива и вина шемпанского» пити просту воду. В ХІХ столітті привозили в Україну також і молдавські вина. Вони були більш дешевими і доступними пересічному споживачу. Чималий попит мали вина з болгарських колоній – аккерманське і буджакське, а згодом – кримські та грузинські вина. Останнім надавала перевагу інтелігентна публіка.

Головна прикмета цього дня така: якщо дзвенить у вусі – бути відлизі. А ще на пророка Даниїла звертали увагу на сни.

Іменини сьогодні святкують Данило, Ананій, Денис, Микита.

Повня в Ракові. 16-17 місячні дні. Рік повний, ми повні, але кожен своєю повнотою – негативною, чи позитивною, то вже як у кого. Почуття й емоції проявлятимуться в позитивному ракурсі. Жодної мізантропії, злості чи образ! Сьогодні ми діяльні, але ця активність може проявлятися в дещо жорсткій формі. Особливо мінливими і в поведінці, і в настроях будуть жінки й діти. А ще сьогодні всі мають відчути себе більш домовитими, ніж є насправді. Бар’єри нашого внутрішнього світу вищають і ширшають, так само, як і родинного. Ми наче хочемо відгородитися від усього «чужого». Солодке «сюсюкання» з набором банальних фраз сьогодні не годиться: розтопити чиєсь «змерзле сердечко» зможуть лише справжні почуття – чесний мовчазний погляд, ніжний дотик, міцне плече.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році: -26,3; а найтеплішим у 1987 - +7,3.