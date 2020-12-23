23 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Міни; коли мине пітьма, на скільки збільшиться день і чи час вже розпочинати важливі життєві проєкти.

Нині мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа. Усі троє постраждали за Христову віру в ІV столітті за правління імператора Максиміна. Міна вирізнявся надзвичайним ораторським хистом. Якось імператор послав його в Александрію придушувати повстання християн, натомість сановник сам увірував і почав долучати до християнства нових містян. Розгніваний імператор направив тоді вслід Єрмогена, аби той покарав неслухняного підлеглого, втім, той теж, побачивши непохитність і віру Міни, увірував. Імператорові не залишалося нічого іншого, як самому їхати в Александрію, щоб усмиряти підлеглих. Він стратив усіх трьох (Євграф був секретарем Міни).

Мученику Міні молилися, просячи зцілення від хвороб очей. Хвороби очей і зубний біль були найпершими і найпоширенішими болячками наших пращурів. За відсутності медицини українці зверталися або до святих, або до знахарів. Приміром, від хвороб очей, крім мученика Міни, молилися мученику Лонгіну Сотнику, рівноапостольному князю Володимиру, святителям Олексію та Іоні Московським, блаженній Матроні.

Хоч і потроху, але день починав довшати, а ніч коротшати. «Після святого Міни – пітьма мина», - казали колись у давнину. Так воно й є; наприклад, у період з 20 грудня по 1 січня світловий день у Києві збільшиться на 5 хвилин і 31 секунду.

Іменинники нині Іван, Стефан, Ангеліна, Сергій, Олександра, Тетяна, Анна, Олексій.

9-10 місячні дні; Місяць у напористому Овні. Можлива емоційна жорсткість у спілкуванні; це стосується передусім побутової сфери. Тримайте себе в руках і не давайте, як казав святий преподобний Паїсій Святогорець, тангалашці (так він називав нечистого) затягти себе в якусь халепу, бо в неї легко втрапити, але важко вибратися… Коли ж хто відчуватиме надлишок адреналіну, нехай займеться важкою фізичною працею, або спортом замість того, щоб людям перед святами настрій псувати. Не забуваймо, що однією ногою ми вже вступили в майбутнє – абсолютно нову реальність (як економічну, так і політичну), але розпочинати нині з нуля нові життєві та ділові проєкти поки що не варто. Потрібно трішечки почекати, – нове проростає і ось-ось виткнеться…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -21,0; а найтеплішим - +8,6 у 1960.