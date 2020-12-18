Як подати судовий позов, якщо ви травмувалися через ожеледицю
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Укрінформ
Алгоритм дій при отриманні травми та перелік необхідних для скарги чи для судового позову документів
Згідно із статеттю 18 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", влада зобов'язана утримувати територію в належному стані та відшкодовувати збитки,завдані порушенням законодавства з питань благоустрою. Конституцією України гарантоване право на оскарження в суді рішень, дій (або бездіяльності) органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових осіб
За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів