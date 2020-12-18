Як подати судовий позов, якщо ви травмувалися через ожеледицю

Алгоритм дій при отриманні травми та перелік необхідних для скарги чи для судового позову документів

Згідно із статеттю 18 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", влада зобов'язана утримувати територію в належному стані та відшкодовувати збитки,завдані порушенням законодавства з питань благоустрою. Конституцією України гарантоване право на оскарження в суді рішень, дій (або бездіяльності) органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових осіб За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів