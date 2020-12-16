16 грудня: народний календар і астровісник

Нині Івана мовчальника; хто може вкрасти голос, про вікна і хмари, та про важливі події, які трапляються щодня.

Сьогодні преподобного Іоанна мовчальника, єпископа Колонійського. Цей святий прожив довге життя і мав непросту долю. Він рано виявив бажання стати ченцем і рано осиротів. У досить молодому віці був призначений єпископом, але заздрість колег і підступність ворогів змусила його залишити посаду. Простим послушником оселився Іоанн у славетній лаврі преподобного Сави поблизу Єрусалима, потім 9 років перебував на самоті в пустелі, аж поки на запрошення Сави знову не повернувся в лавру. Там він упродовж 66-ти років наставляв братію і зцілював силою молитви всіх нужденних.

Колись у давнину цього дня намагалися якомога менше розмовляти. Українці вірили, що бувають лихі, недобрі, «порожні» години, в які ліпше рота не розтуляти, не промовляти жодного слова. Існувала й приказка: «У добру пору сказати, у погану помовчати». Дехто вірив, що якщо в цей день багато й без толку розмовляти, то нечиста сила може й голос вкрасти.

Починають «плакати» вікна – знизиться тиск і потепліє. Хмари йдуть проти вітру – на сніг.

З іменинами вітайте Івана, Саву, Андрія, Миколу, Георгія.

2-3 місячні дні. Місяць у Козерозі. Звіздарі й звіздарки вказують на те, що від понеділка до суботи має статися якась надзвичайно важлива подія, нині не надто очевидна за своєю значущістю, але яка в подальшому значно вплине на хід історії. Також важлива подія може відбутися в житті будь-кого. Тому, якщо маєте зробити якийсь важливий крок – зробіть його неодмінно в ці дні – зорі сприятимуть вашій рішучості. Меркурій «наздогнав» Сонце і ось-ось із «вранішньої» зорі перетвориться на «вечірню», тому зима набиратиме сили, хоча й від суттєвих температурних коливань ми не застраховані. Втім, як і від усіх інших.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1997 році: -24,6; а найтеплішим у 2006 – +11,4.