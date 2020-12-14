Харківський тато на ковзанах став зіркою соцмереж

Харків’янин на ковзанах, який в ожеледь гуляв з дитиною у візочку біля будинку, став зіркою соцмереж.

Як передає кореспондент Укрінформу, прогулянка відбувалася у дворі за адресою вул. Миру, 20, що в Індустріальному районі Харкова. Відео миттєво поширилося у Телеграм-каналах.

Зазначається, що тато, який попри ожеледь не позбавив малюка звичайного розкладу та свіжого повітря, є професійним хокеїстом. Дехто у коментарях назвав чоловіка «татком тижня». Та здебільшого містяни обурені, що тротуари геть не посипані, люди публікують фото та відео «безкоштовних ковзанок», не добираючи слів.

Наразі ожеледь у Харкові посилюється.

Пресслужба міської ради вранці повідомила, що за неділю, 13 грудня, комунальники на прибудинкових територіях використали 491,5 куб. м піску та 38,7 тонн солі. А від ранку понеділка у прибиранні задіяно 1677 дворових робітників і 19 одиниць спецтехніки. Однак у соцмережах містяни констатують, що поки цього недостатньо: навіть посипані ділянки за пів дня знову покрилися льодом.

Як повідомляв Укрінформ, у вихідні на Харківщині через ожеледь травмувалися 129 осіб.

За прогнозами синоптиків, 15 грудня в Україні очікуються тумани та ожеледь.