Стрілець: мізантроп, філософ, спокусник

З 23 листопада по 21 грудня Сонце впевнено рухається по частині екліптики, яку прийнято називати Стрільцем

Від багатьох людей доводиться чути, що Стрілець – найкращий знак. Завжди відповідаю: це справді так, знаю по собі.

Та чи дійсно цей знак Зодіаку найкращий?

Авжеж. Це носій найліпших чеснот, відомих людству. За окремими винятками…

Благородний, поблажливий, великодушний. Це про Стрільця. Тріаду найупізнаванніших рис можна визначити так: Філософ, Учитель, Мандрівник…

Стрілець завжди має якусь свою особливу філософію, погляд на життя, власну думку щодо будь-чого. Любить передавати знання, повчати, менторствувати, займатися політикою, викладати, філософствувати, проповідувати, моралізаторствувати. І звісно – мандрувати, пізнавати світ, насолоджуватися його розмаїттям і багатогранністю. Цей знак переважає серед високопосадовців, викладачів, юристів, священнослужителів, мовознавців, ідеологів, музикантів, лікарів.

Але філософствування часто пов’язане з нав’язливими ідеями, ідеологією, релігією. Учительство подекуди стає нестерпним і обтяжливим. Потяг до мандрівок перетворюється на бродяжництво й нездатність знайти собі належний прихисток.

У літературі, коли пишуть про Стрільців, часто забувають про одну визначальну рису цього знаку. Подвійність… А то й потрійність, «почетвірність» - одне слово, багатоликість.

Стрілець може поставати в кількох іпостасях, які між собою аж ніяк не перетинаються. Професор може водити дружбу з бомжами, котрі й гадки не мають про його наукові заслуги, супермен, полонитель жіночих сердець може виявитися таємним геєм, шпигун може вести подвійну гру, любитель вишуканого джазу – слухати таємно ганебну попсу тощо.

Завжди, маючи справу зі Стрільцем, пам’ятайте про його подвійну сутність!

Вважається, Стрілець – найправдивіший знак. Тобто воліє не брехати, коли в цьому немає потреби. Це справді так. Але питання «потреби» - вельми неоднозначне. Ось її немає, а за кілька хвилин вона з’явилася (не образити, виправдати себе, напустити туману).

Ніхто так не хвалиться власними досягненнями, як Стрілець (дасть фору навіть Леву), але все, що він про себе каже, - як правило, відповідає дійсності.

У Стрільців часто поєднується несумісні речі. З одного боку, це найбільший з-поміж усіх знаків мізантроп, з другого – він терпимий і толерантний щодо будь-яких проявів інакшості. Тобто він ніколи не прийме іншу позицію, але з розумінням поставиться до її існування.

Стрілець – це знак, який негайно узагальнює і типологізує. Він не просто бачить якусь власну картину світу – вона в нього класифікована, розкладена по поличках, усім просторово-часовим проявам дано свої оцінки, відведено належне місце.

Стрілець здатний прощати майже все. Але коли вже захоче мститися – ховайтеся… Таких затятих важко знайти серед інших знаків, навіть Скорпіон відпочиває. Хвала долі, це буває нечасто.

Стрілець не любить деталей, він завжди дивиться на проблему в цілому. І якщо вона загалом здалася йому розв’язною, він може легко розчаруватися, зіткнувшись із безліччю дрібниць, які він просто ігнорував.

Він ніколи не приховує свою думку про вас. І якщо він сказав вам не вельми приємні речі, не поспішайте ображатися, інший знак подумав про вас те саме, просто не наважився висловитися. Ображатися на Стрільця – марна справа, він не розуміє, що наговорив дурниць, які ліпше було б притримати при собі.

Знак Зодіаку не передає інтелектуального рівня особи, а лише показує, як може виявлятися його інтелект чи його відсутність.

Проблема Стрільця в тому, що якщо він дурень, то про це знає весь світ. Коли ви чуєте, що хтось на вулиці чи в транспорті гучно, з войовничими нотками в голосі мовить якусь дурницю, банальщину, можете не сумніватися – це Стрілець з не вельми високим інтелектуальним рівнем. Інший знак мовчав би тихенько, але не Стрілець. Його дурість, як червону дупу бабуїна, має бути видно здалеку.

Одне втішає, що розумних Стрільців теж багато. Типовим представником цього знаку є Григорій Сковорода. Мандрівний філософ, учитель, поет і музикант. Він настільки не любив людей (справжній мізантроп), що аби не бути з ними на одному рівні, вирішив іменувати себе «сином Божим» - як Ісус Христос.

«Тупий», «вельми тупий» - це оцінки, які він ставив своїм учням, коли вони погано знали предмет.

Одне слово, «любив» своїх учнів…

Улюблена справа Стрільців - плітки, засуджування інших, вказування на вади, яких так багато в навколишніх. Бувають іронічні, саркастичні, насмішкуваті.

Не терплять обмежень, зазіхання на їхню свободу, будь-якого насилля – як зі свого боку, так і щодо себе. Це якщо Стрілець не є ідеологічним фанатиком. Надцінна ідея, що опановує ним, робить із нього монстра. Йосип Сталін – яскравий приклад.

Як любить Стрілець? Дуже своєрідно. Насамперед він завжди аналізує свою любов, накладає її на якість власно придумані класифікації, типології, види, підвиди… Він не може бути безтямно відданим, як водні знаки, але й зрада Стрільця – це зовсім не зрада, а так собі… секс на стороні. Він може залишатися вірним морально, лягаючи в ліжко з проституткою («для здоров’я») чи просто знайомою / знайомим («щоб зробити їй / йому приємно»)… Проте така полігамність більше характерна для Стрільців-чоловіків. Ніхто так не вміє зачаровувати, як Стрілець.

Вони завжди авторитетні, люблять командувати, хоча щодо себе не теплять командного стилю.

Серед відомих Стрільців – філософ Григорій Сковорода, письменник Микола Хвильовий, письменниці Ольга Кобилянська, Зінаїда Тулуб, співак Назарій Яремчук, письменник Григорій Косинка, поети Мойсей Фішбейн, Олександр Олесь, Микола Вороний, письменник Григір Тютюнник, автор словника Борис Грінченко, націоналіст Андрій Мельник, письменник Михайло Старицький, художниця Катерина Білокур, політик Юлія Тимошенко, режисер Ахтем Сеїтаблаєв.

А також німецькомовний поет Пауль Целан, австрійський письменник Стефан Цвейг, радянські політики Йосип Сталін, Леонід Брежнєв, англійський політик Вінстон Черчілль, французький політик Шарль де Голль, російський полководець Олександр Суворов, американський письменник Марк Твен, радянський музикант Андрій Макаревич, радянський письменник Чингіз Айтматов, російський письменник Олександр Солженіцин, американська співачка Тіна Тернер, англійський рок-виконавець Озі Озборн, американські співачки Брітні Спірс та Крістіна Агілера, американська актриса Міла Йовович, американські актори Брюс Лі, Бред Пітт, американський режисер Вуді Ален, американський мультиплікатор Волт Дісней, німецький композитор Людвіг ван Бетховен.

Володимир Ільченко

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