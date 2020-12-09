Як підписати декларацію з лікарем

Це можна зробити в медзакладі, передзаповнити онлайн чи за допомогою мобільного додатку

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.

Станом на осінь 2020 року декларацію з сімейним лікарем підписали понад 30 млн громадян України. Проте є такі, хто з тих чи інших причин поки що не зробили цього. Хоча сьогодні, коли сімейні лікарі стали головною ланкою супроводу хворих на ковід, мати підписану з ними декларацію вкрай важливо. Тож Укрінформ вирішив роз’яснити, як можна підписати декларацію з лікарем.

ЩО ТАКЕ ДЕКЛАРАЦІЯ

Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, ви повідомляєте державу (Національну службу здоров’я України (НСЗУ), що оплата за ваше обслуговування має находити у вибраний вами медичний заклад.

Водночас декларація не є юридичним документом і не підписується «раз і назавжди»: ви зможете укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо просто укласти нову - з новообраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються у системі.

Крім того, ви не мусите підписувати декларацію за місцем прописки чи проживання.

Лікар, з яким ви уклали декларацію, буде лікувати вас, направляти на базові аналізи, вакцинацію, а за потреби - до вузьких спеціалістів.

Усі послуги у нього - безоплатні для пацієнтів, їх оплачує Нацслужба здоров’я.

ПІДПИСАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ В ПОЛІКЛІНІЦІ

Для укладення декларації необхідно звернутися у медичний заклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію.

З собою потрібно мати документ, що посвідчує особу, і мобільний телефон.

Документи, які знадобляться для підписання угоди з лікарем:

паспорт

ідентифікаційний номер.

Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться:

свідоцтво про народження дитини;

документи (паспорт та код) одного з її батьків або опікунів.

Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему «Електронне здоров‘я». Це зробить уповноважена особа закладу ПМД: в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар.

Дані вносяться в електронну систему – не буде жодних бланків, форм, печаток тощо. Після введення даних пацієнт отримує СМС з кодом на вказаний номер телефону, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему «Електронне здоров‘я» для підтвердження.

Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне здоров‘я» примірник декларації для перевірки.

Важливо! Необхідно уважно перевірити усі свої дані.

Якщо все вірно, уповноважена особа медичного закладу роздруковує із системи «Електронне здоров‘я» ще один примірник декларації

Обидва примірники декларації мають бути ідентичними і без помилок.

Пацієнт підписує 2 примірники декларації. Уповноважена особа проставляє відмітку з датою на обох примірниках декларації. Один із примірників залишається у вас, інший – у медичному закладі.

Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис працівника юридичної особи на декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров‘я»

Ви офіційно задекларували вибір свого лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (НСЗУ) сплачуватиме закладу, у якому працює вибраний вами лікар.

ПЕРЕДЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ІЗ СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ ОНЛАЙН

Для того щоб передзаповнити декларацію з лікарем онлайн, потрібно обрати медичний заклад і лікаря, який в цьому закладі працює.

Після того, як ви визначилися з лікарнею та лікарем, потрібно ввійти у систему на сайті сервісу Helsi. Тут вам потрібно ввести ваш номер телефону, після чого вам зателефонує міський номер і потрібно натиснути «1» для підтвердження входу на сайт.

Якщо ви вперше входите до системи сервісу Helsi, то вам доведеться вказати електронну пошту та пароль, за допомогою якого ви зможете ввійти до свого кабінету.

У меню особистого кабінету перейдіть до пункту «Мої декларації». Тут ви заповнюєте реєстраційну форму декларації. В ній потрібно вказати паспортні дані, якщо у вас є діти, то потрібно додати ще й їх свідоцтво про народження.

Важливо! Перед заповненням реєстраційної форми варто додатково зателефонувати до лікарні та запитати, що потрібно для підписання декларації з лікарем. Можливо, окрім паспорта та ідентифікаційного коду знадобиться зошит або інші документи.

Після заповнення реєстраційної форми доведеться піти до лікарні та звернутися у реєстратуру, де уповноважена особа роздрукує декларацію, ви її підпишете, а потім лікарня разом із електронним підписом внесе її у систему.

Водночас приватні клініки пропонують підписати декларацію за телефоном. Або просто заповнити форму на сайті клініки, а її працівники самостійно внесуть дані до системи.

Потім на ваш номер прийде СМС із кодом, який потрібно сказати тому, хто вносив ваші дані у систему.

Ви офіційно задекларували вибір свого лікаря.

ПЕРЕДЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ В МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ

3 грудня 2020 року в Україні запустили безкоштовний мобільний додаток HELSI для пошуку лікаря, запису на прийом та можливістю передзаповнити декларацію.

Сервіс допомагає отримати швидкий доступ до всіх медичних послуг онлайн, а саме:

знайти лікаря за спеціалізацією, прізвищем чи назвою медзакладу;

записатись самому або записати своїх рідних до обраного закладу охорони здоров’я, клініки, спеціаліста;

скасувати запис до лікаря;

знайти ліки у найближчих аптеках.

Додаток Helsi.me доступний:на iOS,на Android.

У додатку можна ознайомитися з усіма послугами закладів охорони здоров’я чи клінік, обравши найоптимальніші для себе за місцем розташування та вартістю послуг.

Розробники додатку радять за можливості оновлювати додаток частіше, адже кожна версія буде містити в собі важливі зміни:

запрацюють телемедичні консультації;

стане доступним перегляд результатів прийому: пацієнт після відвідування лікаря зможе переглянути діагноз, призначене лікування, виписані рецепти та направлення. Протягом 14 днів після візиту можна залишити відгук про лікаря та прийом за кількома критеріями. На підставі відгуків формується рейтинг лікаря;

стане доступним сервіс «Ліки онлайн» із простим алгоритмом дій пацієнта: записався на прийом, відвідав лікаря, лікар встановив діагноз, призначив лікування, виписав рецепт, знайшов ліки та забронював, далі отримує нагадування, що треба приймати ліки.

І наостанок.

На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна - інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної допомоги.

Якщо вам знадобиться допомога, а ви знаходитесь в іншому місті, звертайтесь до найближчого закладу первинної медичної допомоги.

Слід зауважити, що лікар може відмовити вам у підписанні декларації, якщо він уже набрав максимально рекомендовану кількість пацієнтів:

сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів,

терапевт – 2 000,

педіатр – 900.

Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах. Наприклад, якщо у селі проживає 2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію з сімейним лікарем. Без медичної допомоги не залишиться ніхто. Це питання контролюватиме Національна служба здоров’я України.

Підготувала Мар’яна Рабченюк. Київ.

Джерела:1,2,3,4,5,6.