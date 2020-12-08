8 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні зимового Клима; про те, як зима клин клином вибиватиме, про мовчання півнів і про те, що вже проростає.

Нині священномученика Климента, папи Римського, або, просто кажучи, Клима. «На Клима зима клин клином вибиває, козака морозом лякає», «На Клима зима землю снігом пухким встеляє», – говорили старі люди. Але, якщо півні на Клима надто співали – морози могли й «присісти».

На Клима жіноцтво пряло, ткало і вишивало. Слід зауважити, що дівчата, так само як і хлопці, змалечку долучалися до праці: всіляко допомагали поратися по дому, вишивали. Ткацтвом починали займатися років із п’ятнадцяти. Це було обумовлено розмірами кросен (чи ткацького верстата). Лише відповідний зріст та будова тіла дівчини дозволяли їй опанувати процес ткання. Прядіння і вишивання були обов’язковим для дівчат вікової категорії 15-18 років. Лише за умови опанування цих ремесел дівчина діставала право відвідувати молодіжні зібрання – вечорниці.

Іменинники сьогодні Клим, Петро, Григорій, Іван, Василь, Ярослав, Віктор.

Наближаємося до завершення року, але маймо на увазі, що нині закладаються певні сценарії, алгоритми і моделі, які матимуть розвиток у січні-лютому і в подальшому. Після січня 2021 року проросте, виткнеться, вималюється щось нове. Приблизно до травня спостерігатиметься надлишок космічної енергії – тому можливі техногенні, природні катастрофи, воєнні конфлікти, інші протистояння – своєрідні «вогняні вибухи», починаючи від сім’ї, професійного колективу й закінчуючи державами. На одного зі світових лідерів очікує чимала криза – замах, несподівана смерть тощо. Нинішній день, особливо перша його половина, дещо хаотична, хтось намагатиметься хапатися за все одразу, але результативність буде не надто високою. Втім, надвечір події обов’язково гармонізуються.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1959 році: -19,7; а найтеплішим у 1960 – +12,2.