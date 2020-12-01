Злостивість і доброчесність скорпіона

Кілька днів тому Сонце покинуло обійстя Скорпіона (24 жовтня – 22 листопада), тож подаю цей скетч про восьмий знак Зодіаку з деяким запізненням.

До речі, всілякі запізнення типові Скорпіони дуже не люблять.

Жодному знакові не буває так дискомфортно із самим собою, як Скорпіонові. Його вивернута психіка спрямована на подолання цього внутрішнього дискомфорту, і це, ясна річ, відбувається за рахунок навколишніх. Психологічна проникливість Скорпіонів, їхня здатність відчувати інших, зацікавленість психологією та всілякими окультними науками спрямовані саме на це. Вони стверджуються за рахунок контролю над іншими, відчуття підпорядкованості їх собі. Тоді власна слабкість і вразливість (а їхня психіка, всупереч усталеним уявленням, вельми слабка) видається їм не такою загрозливою і небезпечною для їхнього існування.

Адаптивні можливості Скорпіона, як правило, нижчі, ніж у решти людей, і їм так важливо чіплятися за психологічні проблеми навколишніх, аби впевненіше почуватися самим.

Майже кожен Скорпіон наділений психопатичними особливостями, є серед них і явні психопати. Сонце, сильний Асцендент чи Місяць у Скорпіоні дає відчуття власної нікчемності і, як компенсаторний механізм чи витіснення, бажання здаватися грандіозним і непереможним. Усі свої слабкості ці люди ретельно приховують, часом навіть від себе.

Водночас чимало з них переконані у власній місійності й унікальності. Ось я, мовляв, найгарніша в офісі чи найкраще розбираюся у футболі, найграмотніший, маю наймоднішу бороду, найкрутішу тачку тощо… Але ніколи відкрито не хизуються своїми талантами. Та варто комусь виявити такі самі чи ще унікальніші риси, як вони будуть негайно знецінені.

«Найгарніша? Та в неї шия обвисає і ноги криві!»

«Експерт у футболі? Та він у ньому розбирається, як я у балеті!»

«Знає мову? Вживає росіянізми в кожному реченні!»

«Гарна борода? Руда й рідка!»

«Крута тачка? На хабарях сидить, то може собі дозволити!»

Злостивість, злопам’ятність, зловтіха… Характеристики з початковим «зло-» – це все про них. А ще – мстивість, здатність завдати удару нижче пояса («укус Скорпіона»), критицизм.

Невже в усьому вони такі прикрі?

Зовсім ні.

Вони просто слабкі й таким чином борються зі своєю слабкістю. Але найбільший страх Скорпіона: це коли навколишні здогадуються про його слабощі. Скажімо, він ніколи не зізнається, що відчуває заздрощі, ревнощі, недовіру, бо всі ці риси демонструють його невпевненість у собі.

Чи є щось позитивне у Скорпіонів? Звісно!

Доброчесність, добропорядність, доброчинність і багато чого іншого з початковим «добро-» – це теж про них (тільки не доброзичливість!).

Вони можуть бути досить поблажливими до тих, хто визнає їхню психологічну зверхність, навіть добрими й щедрими. Якщо ви отримали їхню позитивну оцінку, схвалення, то вважайте, вам дуже пощастило. Адже переважно Скорпіони фокусуються на негативі, бачать темний бік у всьому.

У них своєрідне почуття гумору – з чорним відтінком. Іронічні, саркастичні, лихослівні. Люблять пліткувати, смакуючи інтимними деталями життя знайомих.

Справедливо вважають, що Скорпіони поведені на темі сексу. Він відіграє особливу роль у їхньому житті, майже містичну. Але це не означає, що вони нерозбірливі і сплять з першими ліпшими. Навпаки, вони дуже вимогливі до сексуального партнера, і пристрасть у сексі для них може бути визначальним чинником для обрання супутника життя. Дівчата-Скорпіонки подекуди довго не можуть наважитися на повноцінні стосунки. Буває, залишаються цнотливими все життя. Часом ведуть аскетичний, чернечий спосіб життя.

З іншого боку, об’єкт пожадання для Скорпіонів майже ніколи не буває недосяжним. Вони домагаються свого будь-якою ціною, не перебираючи засобами.

Проте закоханість Скорпіона подекуди триває лише півтора-два роки (період обертання планети-співуправителя Марса навколо Сонця). Після «носіння на руках» коханої чи коханого настає знецінювання й відторгнення. Коли ядуча критика з боку Скорпіона стає буденною річчю, тікайте… Далі буде ще гірше. Психопатичні риси невиліковні ¬– хоча б тому, що це не хвороба, а особливість характеру. Серед них найбільше «пограничників», але психічно хворих – не набагато більше, ніж серед решти знаків.

Вони стають психологами, психіатрами, хірургами, фінансистами, мовознавцями, працівниками секретних служб, журналістами-розвідувачами, детективами, магами, ворожками, астрологами, патологоанатомами, священниками, інженерами-гірниками, дослідниками й навіть сантехніками та асенізаторами. Усім цим опікується управитель знаку Плутон.

Тема смерті – так само важлива для Скорпіонів, як і секс. Вони люблять розмірковувати про потойбічне, похорони й морги, відвідують кладовища або навпаки – панічно бояться їх.

Майже завжди Скорпіони страждають на недуги, пов’язані з дітородними органами та видільною системою. Це їхнє слабке місце. А ще в них дома часто несправна каналізація, поламаний кран чи унітаз, протікає ванна.

Уживатися вони можуть з Раками, Рибами, Козерогами, Дівами. Важко уявити союз Скорпіона з Левом, Овном чи іншим Скорпіоном. Як не дивно, добре ладять зі Стрільцями.

Серед відомих Скорпіонів поети Богдан Лепкий, Майк Йогансен, Микола Вінграновський, історик Дмитро Яворницький, сатирик Остап Вишня, політики Олег Тягнибок, Микола Катеринчук, Борис Колесніков, Анатолій Гриценко, Роман Зварич, банкір Андрій Пишний, депутатка Київради, журналістка Юлія Лимар, революціонер Нестор Махно, журналістка Ангеліна Страшкулич.

А також мореплавці Христофор Колумб, Фернан Магеллан, засновник лютеранства Мартін Лютер, російський науковець Михайло Ломоносов, композитор Нікколо Паганіні, російські письменники Федір Достоєвський, Іван Тургенєв, італійський криміналіст-психіатр Чезаре Ломброзо, французький скульптор Рене Роден, шведська письменниця Астрід Ліндґрен, політична діячка Індії Індіра Ганді, радянська артистка Людмила Гурченко, американські актриси Вупі Голдберг, Демі Мур, «ватна» співачка з України Лоліта Мілявська, нацистський діяч Йозеф Геббельс, комуністичні діячі Григорій Орджонікідзе, Лев Троцький, американські політики Теодор Рузвельт, Кондоліза Райс, російський білогвардійський генерал Олександр Колчак.