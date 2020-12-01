1 грудня: народний календар і астровісник

Нині Платона і Романа, ще й зима на додачу; мріємо про сніг і завірюху та кому чекати на благословення небес.

Сьогодні мучеників Платона і Романа, святих ІV століття. Хоч давнє народне прислів’я дещо песимістично стверджує, що «сумний грудень у свято і в будень», але все одно, цей місяць позначений особливою атмосферою: тут і кінець року, і цілий цикл різдвяно-новорічних свят. Тож можна вважати, що грудень, так само як і січень, був у наших пращурів місяцем відпочинку. Попри Різдвяний піст, молодь збиралася на вечорниці, крім того, широко практикувалися погостини, на які сходилися люди старшого віку. Звісно, зовсім без діла не сиділи – щось майстрували, пряли, вишивали, але все це з піснею, жартом, оповідками, розмовами.

Існувало й чимало прислів’їв про перший зимовий місяць: «То сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха», «Грудень око снігом радує, а вухо морозом рве», «Сподівайся од нього добра, як від грудня тепла», «У грудні так тепло, як за лихим паном», «Якби не зима, то літо було б довше».

Іменинники сьогодні Платон, Роман, Микола.

Місяць продовжує перебувати в Близнюках. Вчора відбулось місячне затемнення, а наступною значущою, хоча й не унікальною, подією буде сонячне затемнення, на яке очікуємо 14 грудня і воно, зауважте, матиме позитивний (!) імпульс. Тож коли все так кепсько, що далі нікуди, сподіваймося на зорі і Сонце. Вони нам допоможуть… певно. Сьогодні ми ще продовжуємо перебувати під впливом учорашнього затемнення, особливо представники знаків Близнюків і Стрільця. Пізно ввечері Меркурій увійде в знак Стрільця. Справжнє «благословення небес» чекатиме найближчим часом тих, хто народився 14-15 грудня.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1931 році: -16,3; а найтеплішим у 1917 – +10,3.