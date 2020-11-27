Зірка серіалу «Друзі» оголосив про заручини

Актор Меттью Перрі, зірка американського серіалу "Друзі", заявив, що заручився зі своєю дівчиною Моллі Гурвітз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

"Я вирішив заручитися" - сказав Перрі.

51-річний актор, який грав роль Чендлера у "Друзях" два роки тому почав зустрічатися зі своєю 29-річною дівчиною, яка працює літературним редактором та у компанії, що представляє сценаристів, режисерів та акторів.

Зазначається, що Перрі ще ніколи не перебував у шлюбі, проте мав декілька романів з відомими голлівудським акторками серед яких - Джулія Робертс і Ліззі Каплан.

Як повідомляв Укрінформ, влітку стало відомо, що актори відомого американського серіалу "Друзі” через пандемію коронавірусу ще вирішують, коли буде знятий спільний спеціальний випуск.