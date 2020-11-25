Із Житомира в Дубаї... на карантин

Менеджерка з України прилетіла в Дубаї на відпочинок, а потрапила на двотижневу ізоляцію

Омріяну подорож відтермінував позитивний ПЛР-тест на коронавірус, який жінці зробили в дубайському аеропорту, хоча аналогічна діагностика в Україні не показала інфікування.

Про умови самоізоляції за кордоном, вимушену розлуку з сім’єю, карантинні правила в Об’єднаних Арабських Еміратах та непрості перемовини зі страховою компанією Сніжана Герасимчук розповіла Укрінформу.

ВІДПОЧИВАТИ В КОБЛЕВО ДОРОЖЧЕ, НІЖ У ДУБАЇ

На сторінці менеджерки з комунікацій Сніжани Герасимчук у Фейсбуці багато фото з подорожей Житомирщиною, Україною та іншими країнами. У листопаді вона чимало писала про мандрівку в Дубаї, свою самоізоляцію там і карантинні обмеження в ОАЕ.

Після повернення додому жінка поділилася враженнями про пережите та побачене.

«Купуючи авіаквитки заздалегідь, ми подорожуємо кілька разів на рік. Цього року ми планували у березні летіти в Париж, у травні – в Гданськ до моєї подруги, а звідти – у Норвегію. Проте не змогли вилетіти через впровадження карантину. За ці квитки ми отримали ваучери, якими маємо скористатися упродовж двох років. Мій брат теж купував квитки. Він захотів повернути гроші, але при такій опції можна отримати вдвічі меншу суму. При цьому він купив кілька квитків, але поки що гроші йому повернули лише за одну подорож. Тобто це процес дуже тривалий і складний», — зазначає співрозмовниця.

Сніжана Герасимчук

Влітку менеджерка із сім’єю відпочивала на одній із баз у Коблево на Миколаївщині. Там зручно перебувати з дітьми, але доба вартує дорожче, аніж у Дубаї.

«Відпочинок в Україні у хорошому місці обходиться дорожче, ніж за кордоном, тому ми любимо заморські краї. Цього року, коли ми були в Коблево, відкрили кордон з Болгарією. Оскільки ми щороку подорожуємо туди і в нас були спаковані валізи, то, скоротивши відпочинок удома, поїхали за кордон», – додає Сніжана.

Тур у Дубаї її сім’я купила нещодавно. Це вже друга їхня подорож туди. Ціни на закордонні поїздки через пандемію COVID-19 знизилися. Якщо 6 років тому тур на двох вартував 2000 доларів, то тепер для чотирьох він обійшовся у 1100.

«Зараз подорожувати вигідно, але є певні ризики, про які треба знати українським туристам», – акцентує жінка.

В ОАЕ ДЕРЖАВА ОПЛАЧУЄ САМОІЗОЛЯЦІЮ ІНОЗЕМЦІВ БЕЗ СТРАХОВКИ

Перед вильотом за кордон Сніжана робила ПЛР-тест в Україні. Результат був негативним. Вона каже, що серед її колег були інфіковані коронавірусом, тому хвилювалася і попросила чоловіка дізнатися в туроператора, що станеться, коли вона раптом захворіє. Там повідомили: якщо дружина опиниться на 14-денній ізоляції, він із двома дітьми зможуть спокійно відпочивати й повернутися додому. Утім, сталося інакше.

В аеропорту Дубаї методом ПЛР на коронавірус тестують усіх мандрівників із України. Після взяття проб треба їхати в готель і, не залишаючи його, дочекатися результатів діагностики.

«На ранок я отримала позитивний результат тесту, а чоловік – негативний. Це було великим стресом, але я мала сподівання на сценарій туристичної фірми і не очікувала, що моїй сім’ї доведеться 14 днів провести в готелі. Я дуже хвилювалася, бо донька Софія ніколи без мене не засинала (дівчинці ще нема п’яти років, – авт.). Адміністрація готелю зв’язалася з Міністерством охорони здоров’я ОАЕ, і ми чекали, коли мене заберуть на ізоляцію. Я переймалася, що наражаю на небезпеку свою сім’ю, тому менеджер готелю запропонував мені безкоштовно переселитися в інший номер на час, поки мене не ізолюють. Мені дали один із найкращих номерів з чудовим видом. Там прожила добу, а вже на другий вечір за мною приїхала спеціальна машина», – розповідає житомирянка.

Туристка мала страховку на випадок COVID-19, тому поїхала на 14-денну самоізоляцію до готелю, що за 30 км від місця, де залишилася сім’я. За її перебування там заплатила страхова компанія.

В ОАЕ передбачена також можливість безкоштовного перебування на самоізоляції. З місцевого Міністерства охорони здоров’я телефонували Сніжані, пропонуючи такий варіант. Недолік цього ізолятора в тому, що в сусідню кімнату можуть підселити хвору людину, а санвузол – спільний. Оскільки жінка не була впевнена, що хвора, то відмовилася від такої пропозиції.

«Коли приїжджаєш на самоізоляцію, тобі перевіряють сатурацію, тиск, температуру, – пригадує співрозмовниця. – Щодня телефонують і запитують про самопочуття. Були такі ситуації, коли мешканцям готелю ставало зле. Тоді спрацьовувала сигналізація і чути було, як персонал біжить на допомогу. Тієї ж хвилини на подвір’я під’їжджала швидка допомога. Тобто на кризові стани там реагували миттєво. До дверей мого номера тричі на день приносили пакети з їжею, де всі продукти були окремо запаковані. Я листувалася електронною поштою з представниками інформаційної служби Міністерства охорони здоров’я ОАЕ, і на всі запитання відповідали упродовж доби. Під час самоізоляції не мала жодних симптомів хвороби».

11 листопада вона повернулася до готелю, де перебувала сім’я. Але з рідними їй побачитися не дозволили, бо в медичній довідці зазначалося, що виходити на роботу чи подорожувати їй можна лише з 12 листопада. Тоді жінці знову на добу надали безкоштовний номер, а страхова оплатила повторний ПЛР-тест, який уже був негативним.

Поїздку сім’я планувала на тиждень, але після перебування на карантині продовжила її ще на 7 днів.

На вулицях Дубаї діти повинні перебувати в масках

ОСОБЛИВОСТІ КАРАНТИНУ В ДУБАЇ

Сніжана Герасимчук наголошує на тому, що в ОАЕ суворо регламентують заходи, спрямовані на протидію коронавірусу. За відсутність маски у громадських місцях там передбачений штраф у розмірі 850 дол., а за порушення режиму самоізоляції – до 14 тис. дол.

До речі, на вулицях міста всі перебувають у масках. Це стосується і дітей від 6 років.

У метро, автобусах є маркування, які не дозволяють порушувати соціальну дистанцію. На зупинках громадського транспорту чергує людина, яка контролює, аби не виникало натовпу. Крім того, в Дубаї всюди санітайзери, їх встановили навіть на дитячих майданчиках.

«Біля танцюючих фонтанів облаштували зонування, і на них можна дивитися із промаркованого жовтого квадратика. Там є лавочки, на які взагалі не можна сідати. Дітям дозволяється пересуватися, їхню свободу не обмежують. У закладах столики розташовані далеко один від одного. У вихідні на всіх популярних локаціях салюти, цікаві шоу – і ніхто не влаштовує карантину вихідного дня. Зонування продумане до дрібниць, і є люди, які постійно слідкують, аби його не порушували», – додала жінка.

Сніжана пригадує, як в аеропорту сина вразили люди, які поверталися в Оман. Вони були одягнуті в захисні костюми й обробляли антисептиками свої сидіння в залі очікування.

Туристи з Оману чекають на літак у захисних костюмах

Наразі мандрівники – вже в Україні й ведуть перемовини зі своєю страховою компанією щодо компенсації через форсмажорні обставини.

«Вийшла дуже цікава ситуація зі страховою, про яку треба знати. Наш страховий випадок передбачав покриття витрат у розмірі 4000 дол. У результаті ми поки отримали за мою ізоляцію 1054 дол. і перенесені зворотні квитки. У мого чоловіка – теж страховий випадок, бо він був змушений сидіти в готелі не зі своєї вини, і страхова теж мала б компенсувати ці витрати. Але ми й досі перебуваємо з нею у переговорному процесі. Заповнили форми на відшкодування і чекаємо на рішення. По суті, якби людина туди поїхала без грошей, їй було б важко викрутитися. Перебування в готелі нам обійшлося близько 400 дол. за другий тиждень, і ми хочемо їх повернути», – резюмує житомирянка.

Днями Сніжана Герасимчук зробила ІФА-тест, який показав, що вона має антитіла до коронавірусу. Тобто вона таки перехворіла – добре, що не мала симптомів та не інфікувала рідних.

Ірина Чириця, Житомир

Фото Сніжани Герасимчук