24 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Теодора Студита; хто кого застудить, хто вовком завиє і шукаємо мотивацію до дії в ліні.

Нині преподобного Теодора Студита – візантійського монаха, аскета і проповідника. Упродовж багатьох років Теодор Студит був ігуменом відомого Студитського монастиря, який став під його очільництвом справжнім світочем православного чернецтва не тільки Константинополя, але й усього Сходу. Він написав суворий статут монастиря, який регулював життя ченців. На сьогодні збереглося принаймні 9 редакцій Студитського статуту. В 1065 році цей статут був запроваджений – вперше на Русі – преподобним Феодосієм Печерським для Печерського монастиря. Відтоді більшість православних монастирів світу живе за цим статутом, тоді як католицькі ченці послуговуються Бенедиктианським. Святий Теодор Студит був мужнім борцем з неправдою, лицемірством і беззаконням і не боявся відстоювати віру та правду ні перед самим патріархом, ні перед імператором, ні перед папою. За це він неодноразово бував у засланні, зазнаючи поневірянь і мук. Відійшов до Бога Теодор Студит у 826 році, через 2 роки був канонізований.

В народі казали: «Федір Студит землю студить», або: «Вітер на Федора Студита вовком завиває». Дощ і мряка на Студита віщувала відлиги на найближчі 10 днів – аж до Введення (4 грудня). Преподобному Федорові Студиту молилися, коли бракувало мужності, або коли християнин зазнавав неправедних гонінь.

З іменинами вітайте Віктора, Стефаниду, Федора, Максима, Євгенія.

9-10 місячні дні. Обережно: хтось намагатиметься кимось маніпулювати. Ухвалювати важливі рішення, робити висновки до завтра буде важко. Чимало часу йтиме на «розкачку». На нас впливатиме Місяць у поєднанні з Нептуном, насилаючи-навіюючи лінь. Мотивація до дії – низька, доведеться пристосовуватися під обставини, але проявити власну ініціативу буде важко. Слухняно «ковтатимете» те, що спускатимуть згори. Щось – емоції, враження, накопичуватимуться в нас, щоб вибухнути або надвечір, або краще вже завтра зранку. Цьому сприятиме імпульсивний Овен, який не стерпить, щоб когось не буцнути.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 році: -15,4; а найтеплішим у 1926 – +14,1.