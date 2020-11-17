Трагедія та щастя Романа Віктюка

У Москві помер народжений у Львові Роман Григорович Віктюк (1936-2020) – знаменитий театральний режисер. Народний артист України і Росії, лауреат премії «Київська пектораль»

Починав ще в далеких 60-х – актором Львівського Театру юного глядача. Він постановив близько 250 вистав. І ледве не всі з них – стали подіями. Серед найвідоміших – «Служниці», «Федра», «Мадам Баттерфляй», «Лоліта», «Дама без камелій».

Комусь його яскраві, провокативні постановки подобалися, когось навпаки, дратували, але байдужих не було. Одні Віктюка називали естетом, який знаходиться в духовному пошуку, другі - натурою складною і суперечливою, а треті стверджували, що для нього немає жодних жорстких рамок і шаблонів, але він прагне до гармонії.

Укрінформ нагадує, що говорив сам про себе Роман Віктюк.