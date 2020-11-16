Андрій Волянський, лікар-імунолог

Андрій Волянський - головний лікар приватного медцентру, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова і людина, яка перемогла ковід. За власним висловом Андрія Юрійовича, він сподівався перехворіти влітку, але і хворобу у вересні сприйняв теж як «непоганий варіант». Він переконаний, що пережити першу хвилю епідемії, хай як це не звучало, – потрібно, і намагатися блокувати її не варто. Він розповів Укрінформу, чому все-таки є шанси виробити колективний імунітет, що чекати українцям від анонсованої вакцини проти COVID-19 і чи буде цієї зими в Україні сезонний грип.

ХИТРОСТІ МУТАЦІЇ І ПОБОЧКА РНК-ВАКЦИН

- Андрію Юрійовичу, оцініть, будь ласка, ситуацію з ПЛР-тестуванням в Україні. Наразі в середньому близько 60% взятих зразків - позитивні, про що це говорить?

За час епідемії в Україні зробили приблизно 3,5 млн ПЛР-тестів, цього мало, дуже мало

- По-перше, протягом останніх місяців достовірність ПЛР-тестів зросла. По-друге, співробітники лабораторій, медцентрів вже навчилися правильно брати матеріал. По-третє, в Україні зараз набирає обертів перша хвиля. І ще один фактор - у нас проводиться мало тестувань. В Україні проживає близько 40 млн осіб, а сумарно за весь час епідемії зробили приблизно 3,5 млн ПЛР-тестів. Цього мало, дуже мало і треба нарощувати масштаби, тоді відсоток змінюватиметься залежно від регіону і ситуації в ньому.

- Один з популярних у соцмережі медиків ділився нещодавно думкою, що, можливо, варто вже відмовитися від масових ПЛР-тестувань за рахунок держави, а кошти направити на боротьбу з ковідом. Ми не відстежуємо контакти інфікованих, не контролюємо їх самоізоляцію, уявлення про точну кількість заражених все одно не маємо, а результат аналізу на тактику лікування пацієнта не впливає…

- Звичайно, треба продовжувати тестування, але слід його оптимізувати. Кроки у цьому напрямі вже роблять (направляють безкоштовні проби в приватні лабораторії, яким держава компенсує витрати). За умови оптимізації процесу можна отримувати результат за один, максимум 2 дні – я сам проводжу ці дослідження і відповідаю за свої слова. Вони необхідні зараз і далі, протягом всієї активної фази, хоча ставити діагноз справді можна без лабораторного підтвердження. Але воно є важливим не стільки для постановки діагнозу, скільки для його зняття, адже після одужання багато інфікованих продовжують виділяти вірус. У величезної кількості заражених немає симптоматики, але вони також виділяють вірус. Вірусовиділяючих треба виявляти.

- Тобто, не можна покладатися на математичний підхід? Наприклад, відраховуємо 14 днів від початку хвороби – і людина не є небезпечною?

Тестування є важливим для зняття діагнозу, адже 10% продовжать виділяти вірус за відсутності симптоматики

- Цей алгоритм пропонують сьогодні у Міністерстві охорони здоров'я - припиняти самоізоляцію без повторного ПЛР-тесту, але я з цим категорично не згоден. Правило працює для 90% інфікованих, а 10% продовжать виділяти вірус за відсутності симптоматики. І треба виявляти їх, щоб переривати епідемічні ланцюжки, особливо за відсутності епідемічного розслідування.

- У Європі давно говорять про нові штами, з якими стикаються медики. В Україні теж заражаються цими штамами? Наші тест-системи до них чутливі чи вони не реагують на мутований коронавірус?

Є якісь локальні мутації, але принципові зміни коронавірусу не зафіксовані

- Якщо простими словами - вірус не мутував у минулому і не мутує у майбутньому, він мутує постійно. Щосекунди у коронавірусі SARS-CoV-2 тривають мутації, одні закріплюються, інші ні, але за час нинішньої пандемії виявлено вже кілька тисяч різних ізолятів (ізолят – виділений вірус, властивості якого не вивчені. Ізолят з достатньо вивченими для ідентифікації властивостями - це штам. - Ред.). Усе це якісь локальні мутації, але принципових змін коронавірусу немає. І системи, які застосовуються для тестування, є ефективними, і вакцини, які розробляються щодо цих класифікацій вірусу, теж повинні бути ефективними, поки не зафіксовано принципових змін вірусу. Але, безумовно, вони можливі у майбутньому, і тоді доведеться створювати і нові тест-набори, і нові вакцини.

- Чому вірус взагалі постійно мутує? Хіба він боїться боротьби з ним? Він же майже невразливий, противірусних препаратів в медицині - одиниці.

- Багато хто приписує коронавірусу мало не штучний інтелект якийсь, здатність підлаштовуватися під реальний перебіг пандемії, посилювати або зменшувати активність. Насправді працює універсальний природний механізм: є менш стабільні і більш стабільні віруси, і вірус грипу, і коронавірус, схоже, відносяться до таких, що активно мутують, але не більше. Коронавірус мутує постійно і незалежно від того, як сприймає його господар. Поки, повторюся, не зустрічав інформації про значущі зміни, які вплинули б на, скажімо, його здатність до поширення (і тим більше на тактику лікування заражених), на необхідність створення нових наборів для діагностики і нових вакцин.

- Саме РНК-вакцина, розроблена американською компанією Pfizer і німецькою BioNTech, буде на 100% актуальною, поки вірус радикально не мутує, чи будь-яка інша теж?

- Вакцини, які наразі знаходяться на третій стадії випробування, різні технологічно, а про 100% ефективності будь-якої з них взагалі говорити не можемо. Поки розробники заявили про 90% ефективності, але питання – як вони її визначили. Чисто технічно це можливо, якщо, умовно, вакцинувати 1000 людей і 1000 ні, і порахувати кількість хворих в обох групах, і при цьому вибірки повинні бути однорідними: волонтери приблизно одного віку, з однієї місцевості, зі схожим способом життя. Сумніваюся, що дослідження у такому форматі вже були проведені. Можна говорити умовно, що ефективність вакцини є високою – 80, або навіть 90 відсотків. Але проблема в іншому: вакцини, які містять РНК або ДНК, раніше не застосовувалися масово ніде в світі. І через свою високу ефективність вони можуть привести до несподіваних несприятливих побічних ефектів.