17 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Никандра; шукаємо різницю між знахарями і чаклунами, та спускаймося з небес на землю.

Сьогодні священномучеників Никандра, єпископа Мирського і Єрмія пресвітера. Обоє були учнями святого апостола Тіта – послідовника апостола Павла і загинули мученицькою смертю на зорі християнства.

На Никандра у давнину активізувалися знахарі, чаклуни і відьми. До речі, знаєте, чим відрізнявся знахар від чаклуна? Перший діяв за допомогою знань та сил отриманих від Бога, а чаклун виступав переважно як втілення зла, адже був пов’язаний із нечистою силою. Він міг наслати будь-яке лихо, тяжку хворобу, смерть, тощо. За народними уявленнями, представники обох категорій могли бути природженими або навченими, причому сильнішими вважалися саме перші. Важливими були день і час народження дитини. Знахарським днем вважався понеділок. Українці вірили, що дитина, народжена в цей день, у майбутньому може стати сильним знахарем. Було краще, аби цим займався чоловік, але знахаркою могла стати й жінка, але лише поважного віку. Одного власного бажання лікувати було замало, потрібні були відповідні здібності. Такими особливими здібностями наділяли «межових» дітей: перших й останніх у сім’ї. Серед іншого, учень мав перейняти від учителя знання за один раз. Якщо цього не відбувалося, його вважали нездатним до знахарства. «Лікування» проводилося лише в будні дні і тільки до заходу сонця. Вночі «справами» займалися лише відьми і чаклуни.

Іменинники сьогодні Павло, Микола, Євгенія, Олександр.

3-4 місячні дні. До вечора Місяць перебуватиме в Стрільці, потім перейде до Козерога. Тож день обіцяє бути плідним, але під вечір контролювати ситуацію буде важкувато, так само, як і сконцентруватися на чомусь одному, важливому. Від планів і мрій готуйтеся перейти до виконання реальних справ – плавно спуститися з небес на землю – до цього спонукатиме «реаліст» Козеріг. Стрільця ж іноді «заносить» у небесні висі… На схильних до пасивності людей можливі астральні напади, тож або ховайтеся, або першими нападайте. Сміливість вітається. Енергетика дня важка, отже, мусимо запастися терпінням. Інтенсивні фізичні навантаження теж будуть корисними.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -15,6; а найтеплішим у 2002 – +16,7.