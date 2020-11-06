Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Марко Кропивницький»

Національний поштовий оператор "Укрпошта" 12 листопада вводить в обіг поштову марку "Марко Кропивницький" до 180-річчя театрального діяча.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Укрпошти.

"12 листопада 2020 року вводиться в обіг та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв`язку в усіх відділеннях поштового зв`язку поштова марка №1866 "Марко Кропивницький", - йдеться в повідомленні. Номінал марки - 9 грн. Тираж - 130 тис. примірників. Фото, яке використане для марки, було взяте з фондів Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня стало відомо, що дві українські поштові марки вибороли нагороди міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 (м. Мадрид, Іспанія). Золото здобула поштова марка «Слава Україні!» за найоригінальніший формат у світі. Друге місце у категорії «Найкраща марка світу за технологією офсетного друку» посіла теж українська марка – «Сорочка (фрагмент). Чернігівська область» із серії «Українська вишивка – код нації».

Останні кілька років філателістичні нагороди отримували також: марковий аркуш «Комахи України» (2018 р., три нагороди — Grand Prix WIPA (Австрія), Nexofil Award (Іспанія) та Asiago (Італія), поштові марки «Національні птахи» — «Лелека білий» та «Соловейко східний» (2019 р., перше місце у конкурсі «Найкраща марка Європи — вибір колекціонера 2019»).

Загалом за 29 років незалежності Укрпоштою введено в обіг майже 2000 сюжетів поштових марок.

Поштова марка — це державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням номінальної вартості і держави, який є способом оплати послуг поштового зв’язку, що надається національним оператором. До 2014 року поштові марки були документами суворої звітності. Проте і до сьогодні поштові марки залишаються грошовими документами та еквівалентом грошових коштів. Придбати поштові марки в Україні можливо лише в одного постачальника, яким є ПАТ «Укрпошта».