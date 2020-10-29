Відправте дідуся в декрет...

Як оформити відпустку для догляду за дитиною на близького родича?

Народження дитини – довгоочікувана подія в житті кожної родини. І, відповідно до наших законів, з народженням дитини мати має право залишити на певний час роботу й піти у так звану декретну відпустку. Хоча й не завжди – мати. Піти у відпустку для догляду за дитиною може й будь-який інший родич.

Як оформити декретну відпустку, якщо за рішенням сім’ї доглядати дитину довірено не мамі (яка, скажімо, не хоче кидати улюблену роботу), а комусь іншому? Укрінформ зібрав для вас відповіді на найпоширеніші запитання по цій темі.

ХТО МОЖЕ ОФОРМИТИ ДЕКРЕТНУ ВІДПУСТКУ

У законі «Про відпустки» (ст.18) та в Кодексі законів про працю (ст.179) регламентовано, що відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частково як матір'ю, так і батьком дитини, бабусею, дідусем чи іншим родичем.

Отже, піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, крім мами, мають право тато, дідусь, бабуся, інші родичі, опікун, один із прийомних батьків.

ЯК ОФОРМИТИ ДЕКРЕТНУ ВІДПУСТКУ НА РОДИЧА

Для того, щоб оформити відпустку для догляду за дитиною, батько, дід, баба або інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною, повинен надати за місцем своєї роботи такі документи:

● заяву про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

● копію свідоцтва про народження дитини;

● довідку про те, що мама дитини не скористалася правом на таку відпустку за своїм місцем роботи (навчання, служби) і не претендує на допомогу, або вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки, і виплати по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати);

● документ, що підтверджує родинний зв’язок працівника, який бажає оформити відпустку, з дитиною.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається повністю або частково в межах установленого періоду та оформлюється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Також можна брати відпустку по черзі. Мама може припинити свою відпустку та вийти на роботу, а час, що залишився, може використати хтось із родичів.

Для оформлення відпустки знадобиться заява, копія свідоцтва про народження дитини та довідка про те, що мама малюка повернулася на роботу.

НА КОГО ОФОРМИТИ ВИПЛАТИ НА ДИТИНУ

Батьки немовлят мають право на допомогу при народженні дитини. З 1 липня 2014 року сума виплат при народженні малюка не залежить від кількості народжених у родині дітей. Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» встановлено єдиний розмір фінансового забезпечення по народженню, який становить 41 280 гривень. Грошові виплати здійснюються одноразово в сумі 10 320 гривень, а решта коштів виплачується рівними частинами (860 грн на місяць) протягом наступних 36 місяців.

Оформлювати виплати рекомендовано на ту людину, яка йде в декрет.

Держава протягом трьох років сплачує єдиний внесок за отримувача такої допомоги.

Період відпустки зараховується у страховий стаж.

Якщо частину відпустки планує використати хтось другий (тато, бабуся, дідусь чи інші), потрібно переоформити виплати на нього, щоб не втратити страховий стаж.

ЯК МОЖНА ОФОРМИТИ ДОПОМОГУ

● За допомогою сервісу єМалятко в одній з 206 установ.

● Онлайн на порталі «Дія».

● Особисто в управлінні соцзахисту населення.

Слід зауважити, що відповідно до закону «Про відпустки», протягом перебування у відпустці по догляду за дитиною як батько, так і мати – за бажанням можуть працювати неповний робочий день або працювати вдома. При цьому зберігається право на отримання допомоги, але людина продовжує працювати за більш гнучким і зручним для неї графіком.

ЗА ЯКИХ УМОВ МОЖНА ПРОДОВЖИТИ ВІДПУСТКУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

Декретна відпустка для догляду за дитиною може бути двох видів:

● оплачувана відпустка для догляду за дитиною до 3 років;

● без оплати до досягнення дитиною 6 років (тільки за медичними показниками).

Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – мати, батько або інші особи, мова про яких йшла вище, мають право на відпустку для догляду за дитиною до 6 років у випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду, відповідно до медичного висновку.

Така відпустка належить до відпусток без збереження заробітної плати, має особливості оформлення (наявність медичного висновку), визначену законом тривалість, а також впливає на страховий і трудовий стаж.

ЧИ МОЖЕ РОБОТОДАВЕЦЬ ВІДМОВИТИ У ПРОДОВЖЕННІ ДЕКРЕТНОЇ ВІДПУСТКИ

Для отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку слід подати такі документи:

● медичний висновок – видається за формою первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про необхідність дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді». Мінімальний термін дії довідки – 6 місяців;

● письмова заява особи.

Після отримання зазначених документів роботодавець видає відповідний наказ.

Роботодавець зобов’язаний надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (без збереження заробітної плати), адже таке право гарантоване працівникам відповідно до п.3 ч.1 ст.25 Закону України «Про відпустки» та ч.6 ст.179 КЗпП України.

ЧИ МОЖЕ БАТЬКО ДОГЛЯДАТИ ЗА ДИТИНОЮ ДО 6 РОКІВ

Ч.7 ст.179 КЗпП передбачено, що відпустка для догляду за дитиною може повністю або частинами використовуватися батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Також правом на зазначену відпустку може скористатися особа, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Для набуття права на відпустку для догляду за дитиною до 6 років родич, що бажає її оформити, окрім заяви, повинен надати додаткові документи, на підставі яких роботодавець видає відповідний наказ.

Для прикладу, бабуся з боку матері може підтвердити родинний зв’язок з онуком такими документами:

● власний паспорт;

● паспорт доньки (матері дитини);

● свідоцтво про народження доньки (матері дитини);

● свідоцтво про народження дитини (онука);

● свідоцтво про укладення шлюбу доньки (матері дитини) у разі зміни прізвища.

Зверніть увагу: чинним законодавством не передбачене використання відпустки для догляду за дітьми віком до трьох років, народженими однією матір’ю, одночасно двома застрахованими особами.

Таким чином, якщо мати дитини перебуває у відпустці для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку, надання такої відпустки іншим особам для догляду за першою дитиною в цей самий період підстав не має, бо така особа не може надати довідку з місця роботи матері про те, що вона стала до роботи, і довідку з органу праці та соціального захисту населення про те, що мати не одержує допомоги по догляду за дитиною.

Підготувала Мар’яна Рабченюк

Фото з відкритих джерел