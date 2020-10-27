27 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Миколи Святоші; скільки залишилося до початку справжньої зими і кому нині таланитиме.

Триває доволі лагідна й погідна цьогорічна осінь і сьогодні вже триста перший день року! За чотири дні – листопад, який «жовтню син, а зимі рідний брат». А ще в нас нині преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Печерського чудотворця, а також святої Параскеви-П’ятниці – колись однієї з найбільш улюблених святих українського жіноцтва. Микола Святоша був онуком Володимира Мономаха і саме на його кошти було збудовано Троїцьку надбрамну церкву Києво-Печерської лаври. На сьогодні ця церква – єдина з наземних споруд лаври, яка збереглася з часів Київської Русі. Вона не була зруйнована ні під час страшного землетрусу 1230 року, ні під час навали орди хана Батия 1240 року, коли були зруйновані більшість церков Києва. Київська місцевість Святошин – теж має відношення до князя – він володів землями Борщагівки, які межували зі Святошином.

Щодо Параскеви, то вона вважалася покровителькою всієї жіночої зимової хатньої роботи, її ікони були чи не в кожній домівці. Якщо на Параскеви на дорогах сухо – до початку справжньої зими залишається рівно чотири тижні.

З іменинами вітайте Назара, Миколу, Михайла і Параску.

11-12 місячні дні. Місяць у прекрасних Рибах. Урівноваженим і спокійним вестиметься незле. Емоційним і імпульсивним – важче. Вони погано контролюватимуть власні емоції, що може нашкодити в справах. Можливі травми, поламки техніки, аварії. Підписуючи важливі документи до 6 листопада будьте вкрай уважні, перевіряючи, чи нема в них якихось прихованих суперечливих моментів, через які згодом можуть виникнути проблеми. Події у найближчі два тижні можуть мати найнесподіваніший поворот.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 – -9,3, а найтеплішим у 1948 – +19,9.