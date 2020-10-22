Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ

Вакцинувати від грипу потрібно навіть тих, хто перехворів на COVID-19

З початком осені та другої хвилі захворюваності коронавірусною інфекцією особливо багато сперечаються про те, чи потрібно робити щеплення від грипу під час пандемії. Одні вважають, що таке щеплення призведе до ослаблення імунітету й ризик зараження людини ковідом зросте; інші — що відвідування медичних установ під час спалаху несе небезпеку більшу, ніж сам сезонний грип. Треті взагалі ніколи не роблять таких щеплень, не вважаючи грип шкідливою хворобою. При цьому рекомендації ВООЗ, Центру по контролю і профілактиці захворюваності США (ЦКЗ) і національних європейських організацій із питань охорони здоров'я однозначні: робити щеплення планово, в тому числі від грипу, під час пандемії не тільки можна, а й необхідно. В більшості західних країн уже розпочалася кампанія з вакцинації людей від грипу, а деякі держави, наприклад Канада, США та Велика Британія, зважаючи на пандемію, навіть створили мобільні пункти для вакцинування. Жителі цих країн можуть прищепитися у власному автомобілі — там самим уникаючи контакту з іншими пацієнтами та зводячи контакт із медичним персоналом до мінімуму. Або в парку, де передача вірусу менш вірогідна, ніж у закритому приміщенні. В Україні мобільних бригад із вакцинації немає. Як немає і щеплення від грипу державним коштом ані для дітей, ані для дорослих, — і ті, хто вирішить прищепитися, робитимуть це власним коштом. Це часто також є аргументом для тих, хто вагається: чи потрібно витрачати гроші на вакцину, яка не дає стовідсоткової гарантії, що ти не захворієш? Усі питання про вакцинацію від грипу під час пандемії MediaSapiens поставив Катерині Булавіновій, інфекціоністці, медичній експертці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. - Катерино, що буде, коли одночасно підхопити грип і COVID-19? - Кожен із цих вірусів може бути смертельно небезпечним сам по собі. І грип, і COVID можуть викликати запалення легень, ускладнювати дихання, посилювати дихальну недостатність. Захист від грипу важливий щороку, але цього сезону — особливо, бо хворі на грип потребуватимуть тих самих ліжок і кисневих точок у лікарнях, які вже зайняті хворими на COVID. Уже зараз, навіть до початку сезону грипу, лікарні перевантажені й кисневих точок не вистачає. - Чи правда, що щеплення від грипу на деякий час може понизити імунітет, через що людина стане вразливішою до COVID-19? - Неправда. Щодня наша імунна система стикається з набагато більшим числом антигенів, ніж містяться у вакцині, – наприклад, із вірусами, бактеріями, грибками, їжею, пилом. Зокрема, в разі вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів дитина стикається із 4-10 антигенами, стрептококової ангіни — із 25-50. Тож кількість антигенів, що міститься у вакцинах, дуже мала. Навіть одночасно ввівши вакцини проти 10 інфекційних захворювань, ослабити імунну систему неможливо.

- Чи треба вакцинуватися від грипу людям, які вже перехворіли на COVID-19? Останнім часом з’являється інформація, що після того як людина перенесла коронавірус, її імунна система деякий час залишається дуже слабкою, а тому нібито може не витримати щеплення. - Людям, які перехворіли на COVID-19, дуже важливо отримати щеплення від грипу, тому що їхні легені вже постраждали внаслідок хвороби і грип для них небезпечний. Тому вакцинувати від грипу тих, хто перехворів на COVID, не просто можна, а потрібно. Щеплення після одужання від COVID, які і після будь-якого іншого захворювання, можна робити одразу після одужання. Не потрібно вичікувати якийсь час, щоб «відновитися». Не варто відкладати, пам’ятайте: на те, щоб у вас виробився імунітет від грипу після щеплення, знадобиться два тижні. До того ж, вакцин від грипу в Україні буде не так багато — менше 1 млн доз, і доступ до них у якийсь момент може стати обмеженим. - Чи потрібно перед щепленням перевіритися на COVID-19 — раптом хвороба проходить безсимптомно? - Не потрібно, як не потрібно здавати будь-які аналізи чи проходити додаткові обстеження перед вакцинацією. Немає такого дослідження, яке би показало, яка реакція на вакцину буде у вас чи дитини. До того ж, вакцинацію можна робити людям із температурою до 38, нежитем, «червоним горлом». Це безпечно. Вакцинацію людям із температурою вище 38 не проводять не тому що це небезпечно, а тому що вакцина не подіє — це питання ефективності. Менше з тим, за нинішніх умов просимо людей, у яких є нежить, кашель, температура, на вакцинацію не приходити, тому що у вас може бути COVID і по дорозі в медичний заклад чи в черзі на вакцинацію ви можете заразити інших. Ба більше, непотрібні тести й аналізи, зайві візити до медичних закладів, у тому числі лабораторій, збільшують ваші шанси перетнутися із хворими на COVID і заразитися. - Чи безпечно робити щеплення від грипу перед тим, коли їдеш за кордон? - Звісно, безпечно, більше того, в Америці, наприклад, зробити щеплення від грипу можна не лише в аптеках, у пунктах вакцинації в мережах супермаркетів, а і в аеропортах — просто чекаючи на літак, це швидко і зручно. Сподіваюся, колись так буде і в нас. - А що, коли людина вже перехворіла грипом? Чи треба тоді вакцинуватися? - Так, варто, адже вакцини від грипу дають захист від 3 або 4 штамів грипу (залежно від типу вакцини), й навіть уже перехворівши на один зі штамів, вам варто отримати захист від інших, що можуть циркулювати цього сезону. - Чи є протипоказання від щеплення від грипу, якщо людина на даний момент, наприклад, приймає антибіотики? - Прийом антибіотиків не є протипоказанням до вакцинації. Порадьтеся зі своїм лікарем, чи варто при вашому захворюванні й нинішньому стані вакцинуватися прямо зараз, не відкладаючи до моменту, коли ви закінчите лікування. - Крім того, грип має кілька штамів. Чи можливо прищепитися від усіх? - Цього року на ринку Україну будуть вакцини від грипу, які захищають від трьох або чотирьох штамів грипу, які, за прогнозами ВООЗ, найімовірніше циркулюватимуть цього сезону. Обираючи вакцину, орієнтуватися слід навіть не на кількість штамів, від якої вона захищає, а на те, щоби зробити щеплення якомога раніше. Що раніше ви вакцинуєтеся, то швидше виробите імунітет до грипу, а на це потрібно два тижні. Я завжди кажу: робіть щеплення тією вакциною, яка першою потрапить вам до рук. До того ж, вакцин від грипу в Україні буде не так багато й комусь їх може просто не вистачити, тому раджу робити щеплення, щойно ви отримуєте доступ до будь-якої вакцини від грипу. Я й мої друзі вже вакциновані. Покваптеся й ви.