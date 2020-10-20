20 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Сергія Послушного; чи чекати вже зими, хто припадатиме до землі та про нові кавери на старі пісні.

Церква цього дня згадує преподобного Сергія Послушливого, Печерського, що в Ближніх печерах. Про життя цього святого відомо не надто багато. Жив він десь на межі ХІІ-ХІІІ ст., був ченцем Печерського монастиря в Києві. Його прізвисько Послушливий, з яким він увійшов не лише в історію Києво-Печерської лаври, але й усієї православної церкви, є досить промовистим і свідчить про надзвичайний послух і смиренність преподобного, які цінуються в чернецтві понад усе.

В народі на Сергія Послушного вже чекали зими. Якщо цього дня земля вкривається сніжком, то через місяць буде справжня зима. Коли ж ні – то й сніг упаде не скоро. Якщо вранці туман піднімається, утворюючи хмари, - перед дощем, а як припадає до землі – на сонячний день. Кому байдуже до церковних свят і народних прикмет – може долучитися до Міжнародного дня кухаря.

Іменинники нині Сергій та Микола.

4-5 місячні дні. Місяць у Стрільці. Якщо сьогодні щось не складається – ну ніяк! – потрібно шукати нові шляхи й нові рішення, і в жодному разі не впадати у відчай і зневіру. Нині ми дещо перебільшено сприймаємо і позитивне, і негативне. Настрій мінливий, хапаємося одразу за декілька справ; кидаємо одне, починаємо інше, нас переповнюють емоції. Маємо на увазі також і те, що в ці дні закладаються важливі підвалини для якихось нових правил нашого життя на прийдешній рік. Світ на цьому тижні налаштований на «пережовування» і тиражування старої інформації – не забуваймо про ретроградний Меркуркій. Верховні ді-джеї ставитимуть нам старі платівки зі старими піснями… Тож пам’ятайте про це, коли хтось запевнятиме вас, що такої чудової пісні ви ще не чули.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 році: -5,6; а найтеплішим у 1921 – +20,9.