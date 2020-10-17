Тринадцятий знак Зодіаку: сенсація, якій 1800 років

Мережа знову лякає публіку: НАСА «змінило знаки Зодіаку»! Мовляв, ви уже давно не Овен, а Риби…. То що, астрологія відстала від сучасних знань про небо?

По-перше, при чому тут НАСА – американське агентство з організації дослідження Всесвіту? Там точно астрологією не займаються. А по-друге, розділення часового простору кожного року на Зодіак – це річ умовна. Планети – так, змінюють своє положення стосовно точки спостереження за ними. Але на «періоди активності» Овна, Тільця і так далі – це аж ніяк не впливає.

Питання, навіщо було знову задурювати людей, наразі відповіді немає. Але в медіа періодично потрапляє «наукова» сенсація: астрономи, мовляв, оновили Зодіак, і знаків не дванадцять, а тринадцять, мовляв, астрологи не враховують Змієносця у своїх розрахунках і прогнозах.

Наскільки це все має сенс та обґрунтування?

Загадка дзиґи

Насправді про тринадцятий знак відомо щонайменше 1800 років – ще з праць давньогрецького астронома Птоломея, тобто «сенсація» має дуже довгу бороду.

Птолемей

Зоряна картина останніх ста років таки відрізняється від тієї, яку спостерігав Птоломей та наші пращури тисячі років тому. Зірки на небі справді істотно змістилися. Сучасний Зодіак із дванадцяти знаків запровадили давні греки, запозичивши ці знання від вавилонян. Сузір’я та знаки Зодіаку в ті часи збігалися, але дуже умовно, адже сузір’я в реальності мають різні кутові розміри – а знаки Зодіаку – рівні (по 30 градусів). Поступовий зсув зірок у екваторіальних координатах помітив ще давньогрецький астроном Гіппарх у ІІ столітті до нашої ери. Тоді точка весняного рівнодення перебувала в сузір’ї Овна. За більш як дві тисячі років вона перемістилася в сузір’я Риб.

Причина цього зміщення – у фізичному явищі, яке називають прецесія. Обертання Землі навколо свої осі має певні особливості. Її (осі) північний кінець не завжди спрямований точно на Полярну зірку. Згадаймо, як крутиться дзиґа. Попри її швидке обертання, вісь описує конус, її кінець рухається по колу – у протилежному напрямку. Це й називається прецесія. Земна вісь теж здійснює такий рух, тому координати зірок відносно нашої планети змінюються. Кут між віссю уявного конуса та його твірною (стінкою) – 23,5 градуса. Цикл прецесії для Землі, тобто коли вісь здійснює повний оборот, становить 25 765 років!

Така «міграція» Земної осі періодично призводить до того, що Полярна зоря перестає бути дороговказом Північного полюсу, а земна поверхня отримує різні порції сонячного проміння. Через прецесію точка весняного рівнодення рухається назустріч уявному рухові Сонця зі швидкістю 50 з половиною мінут, тобто майже один градус на рік.

Та справа в тім, що далекі зірки істотного впливу на земне життя не справляють. Назви знаків Зодіаку нині не відповідають сузір’ям, оскільки внаслідок прецесії за більш як тисячу років, відколи вони були названі, зірки змінили свої небесні координати відносно Землі.

А Сонце – таки крутиться навколо Землі! В астрології…

Але це не має жодного значення, оскільки в астрології ми маємо справу не з сузір’ями, а з екліптикою – смугою руху Сонця, яке для земного спостерігача уявно обертається навколо Землі. Цю лінію розбито на 12 ділянок, назви яких традиційно збігаються з назвами сузір’їв, які колись проєктувалися на ті ділянки.

Перебування планет (передусім самого Сонця) у цих ділянках корелюється з певними подіями, характеристиками осіб та соціальних груп, що народилися (утворилися) в даний період часу. І назви сузір’їв тут ні до чого.

Загалом ці дванадцять ділянок на екліптиці можна було б просто пронумерувати (перша, друга, третя… дванадцята), і це нікого б не збивало з пантелику. До речі, у системі поділу гороскопу на так звані «доми» (сектори, що співвідносяться з певними видами діяльності, предметами, явищами тощо) якраз використовуються номери від І до ХІІ замість назв сузір’їв.

Знаки Зодіаку було б коректніше прив’язувати до пір року, зміна яких залежить не від положення зірок, а від руху Сонця по екліптиці.

В астрологію не треба «вірити». В ній або розбираються, або не тямлять

Люди часто кажуть, що не вірять у гороскопи…

В Україні, як і на всьому пострадянському просторі, справді, немає давньої астрологічної школи. Часто астрологічними «прогнозами» займаються дилетанти, навіть аферисти, деякі з них добре відомі на теренах колишнього СРСР.

Астрологію ліпше вивчати з закордонних книжок, наприклад видатного американського астропсихолога Ноєля Тіля (Noel Tyl), який народився 31 грудня 1936 року, а помер 31 грудня 2019-го.

Астрологію ліпше вивчати з закордонних книжок. Наприклад, оцих

Астрологія – це не релігія, не пантеон богів, аби в неї вірити. Вона – як кібернетика: у ній можна або розбиратися, або не тямити. Але вона не є предметом віри чи невіри.

Астрологія як «королева наук» (середньовічне визначення) охоплює величезну групу «дрібніших» дуже різних підгалузей: астропсихологію; астрологію великих мас людей, країн, народів (так звана мундіальна астрологія); астрологію стосунків; прогнозну, медичну астрологію тощо.

Сучасне уявлення про астрологію дуже відрізняється від давнього, середньовічного. Ніякої містики чи таємничості в ній немає, дарма що деякі «звіздарі» намагаються напустити туману на свої «прогнози» та поради, розповідають про якісь «кармічні» проробки, «очищення» чи «забруднення» душі тощо.

Астрологія, за великим рахунком, це система знань про вплив Усесвіту на поводження й життя людини, різних соціальних груп, людства загалом. Як здійснюється цей вплив і чи взагалі тут ідеться про причинно-наслідкові зв’язки, а не, скажімо, кореляцію між космічними явищами та земним життям, яку досліджено емпіричним шляхом, – достеменно невідомо. За однією з версій, яка близька й авторові, вплив на земне життя здійснюють хвилі з великою довжиною, можливо, так звані гравітаційні хвилі, котрі виникають внаслідок взаємодії двох чи кількох космічних тіл (відповідно до загальної теорії відносності).

Природа цього впливу вивчена слабо, але люди фіксують його вже кілька сотень років, а то й тисячоліть.

Планети як носії і чинники просторово-часових викривлень емітують хвилі, які передають певну енергію та інформацію в просторі та в часі, впливаючи на події (що, як відомо, також описуються просторово-часовими характеристиками) і, відповідно, вони впливають і на життя соціальних груп та людей, які народжуються в певний момент формування хвилі кожної з планет. Інакше кажучи, якщо ви народилися в конкретний момент формування хвилі, то в наступних фазах у цей самий момент періодично для вас відбуватиметься щось значуще.

В астрології – усе навпаки

Головною планетою (в астрології всі небесні тіла прийнято називати «планетами»), безперечно, є Сонце, другою – Місяць. Далі за важливістю – Венера, Марс і Меркурій; Сатурн і Юпітер; Уран, Нептун, Плутон. Надзвичайно важливими є розташування лінії горизонту на сході в момент народження (так званий Асцендент – «висхідний знак»). Очевидно, деякий вплив справляють великі астероїди, що зіставні за масою з Плутоном.

Отже, визначальним для розгортання життєвих подій та формування характеру особи є місцезнаходження планет у момент її народження, тобто розташування в знаках Зодіаку (у градусах, мінутах і секундах) та відносно одна одної (між ними утворюються «гармонійні» та «напружені» кути – так звані аспекти). Саме момент народження фіксує просторово-часову позицію натива (народженого) щодо впливу на нього хвиль, що їх генерують планети, взаємодіючи із Сонцем та між собою.

Нині, у середині жовтня, Сонце перебуває в знаку Терезів. Це означає, що воно рухається по одній із дванадцяти ділянок екліптики, яку традиційно називають Терезами. Відповідно, усі народжені в період з 24 вересня по 23 жовтня, вважаються Терезами.

Але розташування Сонця дає лише дуже загальне уявлення про характеристики особи. Вони можуть істотно коригуватися іншими показниками. Загалом астропсихологічний портрет задають три найважливіші показники – знаки, у яких розташовані Сонце (особистість), Асцендент (спосіб взаємодії з навколишнім світом), Місяць (емоційний бік особистості).

Інші планети «коригують» певні риси та впливають на події. Власне, цим і займається сучасна астрологія.

Володимир Ільченко, журналіст, астролог