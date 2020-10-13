13 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні святителя Михаїла; коли впаде сніг, до чого кричить сова і про надихаючу буденність.

Нині згадуємо Святителя Михаїла, Першого митрополита Київського. Достеменних історичних фактів про святого фактично немає. Рік його народження невідомий, а роком смерті називають 1145. Національність митрополита теж невідома – втім, більшість схиляється до того, що релігійний діяч був греком. По прибутті в 1130 році до Києва Михаїл активно зайнявся справами і майже одразу вступив у конфлікт з місцевою владою, адже брав активну участь не тільки в релігійному житті громади, але й у політичному. Він намагався бути посередником у міжкнязівських конфліктах, але невдало: його звинувачували в упередженості. Церква вважає Святителя Михаїла «правою рукою» св. рівноапостольного князя Володимира у справі хрещення Русі та своїм першим очільником. Він став першим митрополитом, прославленим у лику святих. Ім’ям Святителя Михаїла, Першого митрополита Київського, названо відомий київський храм, що на території Олександрівської лікарні в Києві.

Прикмети дня такі: сова кричить – до холоду, а грак відлетів – чекай снігу.

З іменинами вітайте Григорія, Михайла, Петра, Олександра і Олександру.

26 місячний день. Місяць розпрощається з Левом і перейде до Діви. Дехто трішечки охолоне. На перший план виступлять побутові проблеми. Все, що має поточний, плановий характер, все звичне, буденне – буде пріоритетним і успішним. Ділові взаємини можуть стати не тільки корисними, але й приємними. У великих проєктах корисною буде деталізація. В п’ятницю в нас молодик (досить складний) у Терезах, що позначатиметься на психо-емоційному і фізичному рівнях. Тому в ці дні варто приділити більше уваги власному здоров’ю – уникати надмірних навантажень, більше рухатися і шукати розради й наснаги в тому, що поряд, до чого можна дотикнутися не тільки рукою, але й слухом, поглядом: небо, земля, квітка, дерево, спів синички… Погідної днини і світлих думок!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1882 році: -4,7; а найтеплішим у 2014 – +23,4.