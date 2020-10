У США помер співак хіту «I Can See Clearly Now»

В американському місті Х’юстон помер виконавець легендарного хіту «I Can See Clearly Now» Джонні Неш.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety. За словами його сина Джоні Неша-молодшого, батько помер від природньої причини у вівторок вдома. Співаку виповнилося 80 років. У 1972 році пісня «I Can See Clearly Now» набрала неабиякої популярності не тільки у Сполучних Штатах, де хіт провисів чотири тижні на першій сходинці музикальних чартів, а й на території Великої Британії. Також відомо, що Неш знявся у декількох американських стрічках у 60-х. Зазначається, що у співака, окрім сина, також залишилася донька Моніка й дружина Карлі.