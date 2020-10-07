7 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Текли-вишивальниці; що клали під язик покійникові цигани, женемо геть лихі думки і про працю в радість.

Сьогодні в нас першомучениці рівноапостольної Текли, учениці апостола Павла. Що ж: відучора, тобто з Предтечі, дівчата й жінки бралися за рукодільництво – пряли, ткали, вишивали. Голка була одним із найважливіших предметів домашнього вжитку, предметом-оберегом і знаряддям порчі. Знайдену голку не підбирали, вважаючи, що то відьма чи змій. Особливо, коли голка лежала гострим кінцем до того, хто її знайшов. Голку широко застосовували в чорній магії. Приміром, щоб позбавити чоловіка статевої сили, розігрівали голку так, щоб вона зігнулася. При цьому промовляли й відповідне замовляння. Для того, щоб позбавити відьму сили, брали її волосину, просиляли у вушко голки, потім – голку через очі жаби. Жабу садовили в горщик і закривали в скриньці. Відьма могла бачити лише тоді, коли відчиняли скриньку. Щоб покійник, який помер у «нехрещені дні» (тобто від Різдва до Хрещення) не став упирем, його кололи голками. Польські цигани клали покійникові під язик 2 голки чи булавки. Лікувалися голкою і від лишаю: брали «мрецьку» голку і обводили нею навколо болячки; або хрест-навхрест. Голку, куплену на знайдені гроші, зашивали в кучмі на щастя. Вона також і лихі думки відганяла.

З іменинами вітайте Віталія, Василя, Сергія, Андрія, Павла, Стефана, Владислава.

20 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Близнюках. Чудовий день для всіх видів комунікацій, будь-якого спілкування, навчання чомусь новому. Особливо ж гарний день для спілкування в сім’ї – матимемо нагоду згладити певні гострі кути, сказати несказане. Праця сьогодні має бути легкою і невимушеною – в радість, а не в осоружний обов’язок. Один із кращих днів для духовного прозріння, а головна небезпека дня – нарікання на долю. Корисні подячні молитви, медитації, пов’язані з небом, природою, грацією тварин.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1939: -4,2 а найтеплішим у 1966 – +26,3.