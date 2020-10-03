3 жовтня: народний календар і астровісник

Нині святого Євстафія; для чого ловити вітер і шукати павутинку, і що робити без суєти і нервів.

Нині великомученика Євстафія Плакіди. Євстафій – знаний полководець – разом із сім’єю жив у Римі за часів імператора Траяна. Якось на полюванні Євстафій наздоганяв оленя, аж раптом побачив між рогами тварини золотий хрест, всередині якого сяяв образ Христа. Голос промовив Євстафію, що має намір «уловити його любов’ю». Після видіння Євстафій втратив свідомість, упав з коня й декілька годин пролежав непритомним у лісі. Після того полководець і вся його родина прийняли християнство. Звісно, подібний крок мав наслідки: Євстафія вигнали зі служби, позбавили нагород, забрали майно. Ще донедавна щаслива й заможна сім’я стала вигнницею й мусила шукати щастя деінде за межами Риму. Але невдовзі, як сказали б давні греки, доля усміхнулася їм. Вже новий імператор – Адріан – повернув Євстафія до Риму, призначив воєначальником. Євстафій здобув декілька блискучих перемог, родиа знову зажила разом у щасті та злагоді. Але імператор почав вимагати від Євстафія зречення від Христа. І він знову відмовився підкоритися волі правителя. Тоді його разом із дружиною і дітьми кинули спочатку в клітку до диких звірів, а потім – у розпечене черево мідного тільця. Згодом їх було прославлено в лику великомучеників.

Святому Євстафію моляться під час гонінь, різних несправедливостях. На цей день існували такі прикмети: «Північний вітер – на холод, південний – на тепло, західний – на мокречу, а східний – буде зимно, але сонячно»; «Коли на Євстафія тепло й туман, ще й до того ж павутинки літають – осінь буде лагідна і сніг не скоро впаде».

Іменинники нині Михайло, Федір, Олег.

16 місячний день. Сьогодні пристрасті влягатимуться, втрамбовуватимуться під міцними копитами Тільця, до якого від Овна надвечір перейде Місяць. Багатьом захочеться елементарного спокою. Звичайнісінького “нічогонероблення”. Без суєти, одвічних переживань і нервів. Але в інформаційному і комунікаційному полі можливі несподівані сюрпризи. Жорсткі плани будувати не варто. Складеться все так, як має скластися. А як складеться, так і добре... Можете навіть забути, що Меркурій нині у петлі й готується до ретроградного руху – з 14 жовтня по 3 листопада. Втім, динаміка нових тенденцій і змін нездоланно – навіть лавиноподібно – наростатиме. Старі стіни й бар’єри неодмінно падатимуть. У жовтні запускаються фінальні зміни цього року.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1916 – -2,1 а найтеплішим у 1999 – +27,2.