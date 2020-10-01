1 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Ярини; на що багатий жовтень, коли чекати морозів і міняємо роги на крила.

Ось і жовтень. Середульший місяць осені має назву, відому ще з часів Київської Русі. А ті, хто послуговується латинською назвою, трохи відстають у ліку часу, адже «октобер» означає восьмий. Інша назва, яку вживали наші пращури – «паздерник». Це слово походить від спільнослов’янського «паздер» – костриця. Саме о цій порі починали масово переробляти льон та коноплі. Вилежані під осінніми дощами й вітрами стебла сушили в печі, потім тіпали їх на терницях і голіруч, щоб очистити волокно від костриці. В Україні побутували й регіональні назви: «грязень», «хмурень», «листопадник», «зазимник», а також «весільник». Починаючи з Покрови (14 жовтня) українці масово справляли весілля. У народі так і казали: «Жовтень на весілля багатий». Існувало чимало приказок про цей осінній місяць: «У жовтні виореш мілко, весною посієш рідко, то вродиться дідько», «У жовтні на день сім погод: сіє, віє, крутить, мутить, рве, зверху ллє, а знизу мете!», «Вересень пахне яблуками, а жовтень – капустою».

А ще сьогодні мучениці Ярини. Цей день ще називали «журавлиним літом». Якщо до Ярини відлетять журавлі, то через два тижні чекай морозів, а як затримаються – зима себе раніше не покаже.

Іменинники сьогодні Іван, Борис, Михайло, Володимир, Веніамін, Костянтин, Сергій, Софія, Ірина.

14-15 місячні дні, ми поблизу повні, яка відбудеться в ніч із першого на друге жовтня. Повня в Овні, яка наче лінза, сфокусує багатство наших соціальних і особистих взаємин. Абсолютно все буде надмірним, перебільшеним. Передусім обіцянки (нічого дивного, вибори на носі), потім почуття, емоції. Превалюватимуть імпульсивність, експресивність еt cetera. Кожен баранчик захоче відчути себе тигром, або, на крайній випадок, спробує розломити власними ріжками стіну. Дружня порада від зірок: замість буцатися, спробуйте побути… черв’ячком. Ні з ким боротися не доведеться. Крім того, у яблуці тихо, тепло і смачно. А навесні, за сприятливих обставин, ще й злетіти можна…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1976: -0,3, а найтеплішим у 1927 – +26,5.