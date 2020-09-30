30 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Віри, Надії, Любові та Софії; проводжаємо журавлів і що «робитиме» найближчим часом погоду.

Сьогодні в нас святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Святі жили в ІІ столітті в Римі. Софія рано втратила чоловіка, який був військовим і сама виховувала трьох доньок. Родина сповідувала християнство – заборонену на той час у язичницькому Римі релігію. Чутки про жінку-християнку та її трьох дочок дійшли імператорського двору. Їх схопили, піддали немилосердним тортурам, а згодом стратили. На іконах їх завжди зображують учотирьох – мати обіймає трьох своїх донечок. Ці жіночі імена уособлюють християнські чесноти, які з віку в вік теж проходять горнило жорстоких випробовувань… І хоч не завжди перемагають, але, все ж, допомагають людині жити.

Колись цього дня жінки не починали будь-якої важливої роботи. Можна сказати, що це було невеличке жіноче свято, особливо у тих, хто мав імена святих мучениць.

Останні журавлі відлітають цього дня у вирій. І пісні їх сумні-пресумні, крають душу…

Вітайте з Днем Ангела Віру, Надію, Любов і Софію, а ще Ірину, Олександру, Павла та Івана.

13-14 місячний день; Місяць продовжує перебувати в Рибах. А ще ми за день від імпульсивної повні в Овні. Творчим особистостям вестиметься… непогано. А також усім «вогняним» психотипам. Таємна неприязнь, прихована інформація в ці дні «робитимуть погоду». Однак, навряд чи суттєво її зіпсують. Інтуїція – сьогодні й завтра – допоможе у спілкуванні. Звісно, якщо ви нею вмієте користуватися, адже це теж, майже наука. Все, що відбуватиметься в ці дні в особистому житті – буде яскравим і бурхливим: дружба, любов, суперечки, – але не тривалим. Тож віри, надії, любові всім. А також і мудрості. Без них і життя – не життя.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1936: -0,7, а найтеплішим у 1892 – +25,6.