Український бренд вишиванок випустив колекцію, обличчям стала модель XXL-size

Про це Укрінформу повідомила власниця бренду Юлія Герасименко.

За її словами, «Вільні люди» - це бренд для жінок та про жінок, тому популярну блогерку запросили до зйомок не випадково, “адже в суспільстві панує чимало штучних стандартів краси, які руйнують не тільки нашу свідомість, але й інколи життя”.

Колекція вишиванок «Вільні люди» / Фото надані пресслужбою

«Головні цінності бренду - любов у всьому, адже жінки повинні відчувати себе щасливими у своєму тілі та жити в гармонії із собою та світом. На зйомці Мирослава була відверта та відкрита, вона справді дуже позитивна, насолоджується собою та своїм тілом», - розповіла Герасименко.

Сама ж Мирослава Павлик, яка стала обличчям бренду, розповіла, що ще років п'ять тому не думала, що при вазі 90 кілограмів буде подобатися собі на фото.

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«Чи була я щаслива? Ні. Чи знала, що зараз, дивлячись на себе в дзеркало, я буду бачити красиву жінку? Ні. Це сталось не одразу: в якийсь момент зрозуміла, що можу ніколи не схуднути і в мене просто не буде часу на життя, яке триває тут і зараз. Зробити змогла лише одне: прийняти себе такою, якою я є зараз. Відчепіться від свого тіла – і від чужих теж, до речі. Дайте собі жити, радіти кожному дню, насолоджуватись моментом, сміятися, ставати старшими, носити сукні, бути вільними, відчувати щастя», - закликає блогерка.

Бренд вишиванок "Вільні люди" – це майстерня з виготовлення сучасного одягу з використанням традиційної української вишивки та дизайнерських розробок. Метою створення бренду є відродження забутих традицій, усвідомлення себе сучасним поколінням, нащадками народу з давнім глибинним культурним корінням. Бренд створено у 2014 році.