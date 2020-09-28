У зірки фільму "Джокер" народився первісток - ЗМІ

У 45-річного актора Гоакіна Фенікса, який зіграв головну роль у фільмі “Джокер”, та 35-річної акторки Руні Мари народився син Рівер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє HELLO!

Зазначається, що новину про народження первістка у Гоакіна Фенікса оголосив російський документаліст Віктор Коссаковський на Цюрихському кінофестивалі після показу фільму «Гунда». В цьому проєкті Фенікс був виконавчим продюсером.

За даними ЗМІ, син народився ще місяць тому. Його назвали на честь брата Гоакіна – Рівера, який у 1993 році помер після передозування наркотиками.

Як повідомляв Укрінформ, одну з найпрестижніших премій у галузі кінематографа - "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль" під час цьогорічної церемонії Американської кіноакадемії отримав Гоакін Фенікс. Актор отримав нагороду за свою роботу в картині «Джокер».