27 вересня: народний календар і астровісник

Нині Хрестовоздвиження; хто й куди поховається, збираємо горіхи, хрестимося і концентруємося на родині.

Сьогодні Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього. В народі його називали Здвиженням. У давньоруських літописах зустрічається й інша доволі цікава назва цього свята – Ставродень. В деяких регіонах Воздвиження називали ще й Зміїним днем. Наші пращури вважали, що «На Здвиження земля двинеться ближче до зими» - перестає рости трава й приходять перші приморозки. «В цей день здвигається земля з літа на зиму», «Кожух зі свитою здвинулись, кучма на очі насунулась». Всі птахи мають відлетіти у вирій, а все лісове гаддя ховається в листя й залізає в землю, щоб перебути зиму. Воно перебуватиме там аж до першого весняного грому. На Закарпатті Воздвиження було останнім днем заготівлі горіхів і яблук. Жодної важливої справи на Здвиження теж не починали. Не виконували і важких робіт, пов’язаних насамперед з деревом – не рубали і не кололи дров, не стругали і не пиляли дошки. Квіти, якими на свято прикрашали хрест у церкві, а це переважно васильки, чабер – вважалися цілющими. Їх кидали в купіль хворому, ними обкурювали немовля на якого навели вроки, клали в подушку покійнику. У південних слов’ян існувало повір’я, що піст у цей день може попередити біль у поясниці (болгарською кръст – це і «хрест» і «поясниця»). Вважалося, що в цей день хрест і хресне знамення набувають надзвичайно великої сили.

Іменинник сьогодні один – Іван.

10-11 місячні дні; Місяць у Водолії. А ще сьогодні Меркурій залишає знак Терезів і переходить у сектор Скорпіона. Це відбуватиметься вранці, тож треба бути дуже уважними в дорозі та на виробництвах, які вимагають додаткової концентрації уваги. До середини жовтня подієвий і інформаційний потоки наростатимуть. Серйозні процеси, які зародилися на початку року, ще не закінчилися. Доволі позитивний день в енергетичному плані. Варто сконцентрувати увагу на власній сім’ї, родові, оселі. Десята місячна доба є найсприятливішою для укладання шлюбу, весільних урочистостей. Докладіть максимум зусиль, аби близькі та рідні відчули вашу любов і турботу. Будьте швидкими на добре слово, ніжний погляд, усмішку.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1906: - 1,2, а найтеплішим у 1924 – +30,3.