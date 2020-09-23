23 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Павла Послушливого; чи затріщить зима морозами і про небесне протистояння, яке «аукнеться» на землі.

Сьогодні згадуємо преподобного Павла Послушливого, чиї мощі спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Відомостей про його життя збереглося зовсім мало, але з того, як власне називали цього ченця – послушливим, можна зробити висновок про його найбільшу чесноту. У старовинному лаврському рукописі, виданому владикою Модестом ідеться про те, що «Преподобний Певел послушливий, після прийняття на себе чернечого образу в Печерському монастирі, вельми смиренно й слухняно виконував покладені на нього обов’язки, які отримував від настоятеля. Він ніколи не був бездіяльним, а у вільний від послуху час «старанно молов у жорнах, виснажуючи таким чином своє тіло…» Святого Павла називають ще «чудесно послушливим».

На Павла послушливого бажано було не сперечатися і не суперечити старшим. Щодо прикмет, то вони такі: «Якщо багато вродило горобини – осінь заплаче дощами, а зима – затріщить морозами». «Вітер північно-західний – зима буде лютою, а південно-східний – теплою».

Іменинники нині Павло, Євген, Іван, Костянтин, Гліб, Петро, Василь, Тетяна.

6-7 місячний день; Місяць продовжує перебувати в Стрільці. Енергетика тижня неспокійна і дуже конфліктна. П’ять планет із дев’яти знаходитимуться в жорсткому перпендикулярі одна до одної. Це означає, що в багатьох людей превалюватимуть невдоволення, роздратування, конфліктне ставлення до інших і загалом до світу. Крім того, це відображатиметься і на фізичному здоров’ї. До кінця тижня конфліктність наростатиме і в інформаційному, комунікаційному полі. Вона набуватиме чітких і яскравих рис. А сьогодні корисним буде подивитися на себе збоку і не впадати в марнославство.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902: - 1,0, а найтеплішим у 1924, 1927 – +27,1.