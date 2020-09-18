Лукашенко, Путін, Трамп і не тільки: назвали лауреатів Шнобелівської премії-2020

У Гарвардському університеті пройшла 30-а церемонія вручення жартівливої Шнобелівської премії (Ig Nobel Prize), серед лауреатів - Лукашенко, Путін і Трамп.

Як передає Укрінформ, премію присуджують за сумнівні й абсурдні наукові досягнення та ідеї, які "змушують вас спочатку посміхнутися, а потім задуматися".

Лауреатами премії в галузі медичної освіти у цьому році стали президенти США Дональд Трамп, Білорусі Олександр Лукашенко, Бразилії Жаїр Болсонару, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, а також президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, "за використання пандемії COVID-19, щоб навчити світ того, що політики можуть сильніше впливати на життя і смерть, ніж вчені та лікарі".

Як зазначається, це друга Шнобелівська премія, вручена Лукашенко. У 2013 році він отримав жартівливу премію світу за "заборону публічних оплесків".

Премію з фізики взяли австралійські вчені українського походження Іван Максимов і Андрій Потоцький за експеримент, у ході якого з'ясували, що відбувається з живим земляним черв'яком при вібрації на високій частоті.

Премію в галузі акустики отримав Стефан Ребер із Лундського університету в Швеції за дуже незвичайний і досить небезпечний для вчених експеримент: він помістив китайського алігатора в камеру, заповнену гелієм і реєстрував, як це змінить тембр видаваних рептилією звуків.

Премію в галузі матеріалознавства отримав разом з колегами американський антрополог Метін Ерен з Державного дослідного університету в Кенті, штат Огайо, "за демонстрацію того, що ножі, виготовлені з заморожених людських фекалій, не працюють".

Шнобелівську премію світу отримали уряду Індії та Пакистану, дипломати яких "постійно телефонували одне одному в двері ночами, а потім тікали".

Премію з психології отримала розробка методу ідентифікації людей з нарцисизмом за допомогою вивчення їхніх брів.

Премію з економіки вручили за спробу встановити взаємозв'язок між нерівністю доходів у різних країнах світу з середньою кількістю поцілунків у губи.

Премію в галузі менеджменту взяла група з п'яти китайських найманих вбивць, які передоручали здійснення злочину одне одному, в результаті чого жертву так і не було вбито.

Премію з ентомології (вивчення комах) віддали за збір доказів того, що багато ентомологів бояться павуків, які не є комахами.