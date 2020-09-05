Андре Тан, дизайнер

Маски і рукавички - це вже тренд, і ми від цього нікуди не дінемося найближчі кілька років

Пальто без ґудзиків, екошкіра з бананової шкірки, нитки з перероблених пластикових пляшок, і кросівки в стилі 80-х. Такі вони – тренди осінньо-зимового «післякарантинного» сезону. Крім огляду модних новинок, український дизайнер Андре Тан в інтерв'ю Укрінформу також розповів: як пандемія відбилася на модній індустрії, як це – відзначати 20-річчя свого бренду у кризовий рік, і що місце шкільної форми в гардеробі дитини не може пустувати – його має зайняти шкільний одяг. - Андре, якщо говорити глобально про тренди, то що буде модним в сезоні осінь-зима 2020? - Най-наймодніший колір цього року - синій, який називається classic blue. Якщо синього немає - сиди вдома не гуляй (сміється). - Може, блакитний підійде все ж? - Так, у тому числі і блакитний в моді. Слідом за популярністю йде фісташковий. Взагалі, всі колекції сезону осінь-зима 20/21 будуть такі... трошки припилені. Колірна гамма буде не яскравою і соковитою, а трошки присипана попелом, скажімо так. Головним хітом осінньо-зимового сезону (як комбінезон у весняно-літньому) стане пальто без ґудзиків. Пальто-тренч, це дуже-дуже модно. Також в моді будуть приталені жакети. Довгий час в моді були моделі oversize, а зараз скрізь має бути присутня талія. - А якщо талії немає, що робити? - Якщо талії немає, можна вдягнути напівприлеглий піджак, нічого страшного! Ви ж пам'ятаєте найголовніше правило - не мучити себе дієтою.

- Стиль "клошар" і усілякі такі альтернативні модні напрями зараз вже не так актуальні? - Ви знаєте, вони зараз все більше відходять, особливо ці ugly shoes (потворне взуття). Більш активно розвивається напрям жіночності, романтичності. Нарешті у жінок буде видно їхні форми, а не як раніше – людина йде, і незрозуміло – то жінка, чи то чоловік - в одязі oversize, в якихось потворних кросівках, які виглядають великими на п'ять розмірів. Зараз вступає в моду ретро 80-70 років. У моду, наприклад, увійшли кросівки, які носили у 80-х. Компанія Gucci і багато масмаркет-брендів, такі як Zara, H&M, Massimo Dutti, підхопили цей тренд. Тому зараз в моді буде одяг перш за все дуже зручний, у тому числі і в моїй колекції. Якщо це жакет, то зі стрейчевої тканини, на запах. Щоб його могла вдягнути жінка з будь-якою фігурою. Усі брючки на резиночках, для того, щоб вони не передавлювали «улюблені кілограми». - Чи не було у вас ідеї придумати якусь модель з дуже довгим коміром-хомутом, щоб можна було його натягувати на обличчя замість маски? - Ви прямо читаєте мої думки! У нашій колекції осінь-зима 20/21 якраз і є такий довгий-довгий комір. Ви його носите спочатку, як хомут, який вас зігріває, а коли зайшли до торгового центру – натягнули – і вам теж зручно і комфортно. ЧЕРЕЗ КАРАНТИН ПЕРЕНЕСЛИ ВСІ УРОЧИСТІ ГУЛЯННЯ НА НАСТУПНИЙ РІК - Попри усі негативні і темні відтінки цього року, для вас він радісний і яскравий, оскільки – ювілейний. Двадцять років тому ви створили власний бренд. Пам'ятаєте, як усе починалося? - Усе завжди починається з мрії - я просто мріяв бути дизайнером. Моє дитинство припало на період з приставкою «після», (зараз післякарантинний, а тоді – післяперебудовний), Радянський Союз розвалився, і на нас хлинула величезна кількість мексиканських серіалів. Мене дуже вразив один з них – серіал "Просто Марія", героїня якого приїхала з села до Парижа, де, завдяки своїй швейній машинці і таланту, прославилася на весь світ. Я тоді, у свої 7-8 років, подумав: Якщо у неї вийшло, чому у мене не вийде?(Сміється). Звичайно, у нас були дуже амбітні плани: як ми будемо святкувати 20-річчя. Хотіли провести величезний гала-концерт в оперному театрі з зірками шоу-бізнесу і зробити ретроспективу всіх моїх колекцій за ці два десятиліття, а це дуже багато суконь! Але через карантин ми вирішили перенести всі урочисті гуляння на наступний рік. А цього року – робимо низку заохочень у магазинах нашої роздрібної мережі. Тобто, не нам дарують подарунки, а ми даруємо подарунки своїм клієнтам! Природно, карантин дуже вплинув на наш бізнес (як, власне, і на будь-який інший). Нам довелося закрити частину магазинів. До карантину у нас їх було 52, наразі – 44. Але дуже скоро їх стане 45 - через 2 тижні ми відкриваємо новий магазин у Дніпрі. Потихеньку, потихеньку, я думаю, знову наберемо обертів. – Ви закрили магазини тимчасово чи це вже назавжди? - Ми закрили ці 8 магазинів назавжди ... Це пов'язано з тим, що торгові центри, в яких вони розташовувалися, не пішли на поступки і не зробили нам «канікули» на час карантину. У деяких містах, наприклад, у Херсоні, ми просто переїжджаємо з однієї вулиці на іншу. Крім того, ми активно розвиваємо франчайзинг. Так працюють багато відомих брендів. - А чи взагалі існує зараз в Україні проблема персоналу? Чи легко знайти людей, які повністю відповідають вимогам роботодавця? - Для мене дуже важливо, щоб співробітник горів і любив те, що він робить. Для мене дуже важливою є енергія. Якщо у людини її багато, вона може гори згорнути. І, якщо вона навіть чогось не знає, ми всьому навчимо, не біда! Але, якщо вона млява, безініціативна і не любить те, що робить – від таких я намагаюся максимально позбавлятися! - Під час карантину, коли не було прибутку і довелося відправити у відпустки майже весь персонал, як ви виживали? Адже всі сиділи по домівках, і ніхто нічого не купував? - З приводу того, що ніхто нічого не купував, трохи не так. Купували, але через Інтернет. А на додачу до покупки онлайн ми висилали у подарунок ще й маску. Лінію пошиття захисних масок ми запустили майже відразу і продали їх більше 3 тисяч штук. Усі виручені кошти до копієчки були перераховані в київські лікарні, які першими почали приймати хворих з коронавірусом. А після закінчення карантину я пошив понад 60 суконь і подарував їх жінкам-лікарям, які борються з цим небезпечним вірусом. Попри те, що вони з ранку до ночі на роботі, вони мають пам'ятати про те, що вони насамперед жінки і їм необхідна сукня, в якій вони б почувалися королевами. Якщо бути взагалі відвертим, то на початку пандемії я сам був в шоці і депресії. Перші три тижні у березні я взагалі не розумів, куди бігти і що робити. Плюс до всього, наприкінці березня спочатку захворів я сам, а потім і вся моя сім'я. - Це була звичайна вірусна інфекція? - Так, слава Богу, і вона швидко минула. І коли вже всі одужали, з квітня я активізувався: вивчив Zoom, почав підтягувати свою англійську мову. Плюс до всього почав онлайн вивчати акторську майстерність і зараз якраз знімаюся у серіалі. Тому, якоюсь мірою карантин допоміг мені реалізувати цілі, на які мені ніколи не вистачало часу. Мій "зошит бажань" був повністю списаний ідеями щодо того, що ще треба впровадити в компанії, щоб вона стала ще кращою. Зараз клієнт став дуже вимогливим, оскільки з'явилася величезна кількість товарів, які буквально захлеснули покупця. Але я кажу, що наш сервіс має стати ще кращим, щоб наш клієнт не лише купував дизайнерську сукню за адекватні гроші, але й отримував висококласний сервіс. Щоб у нього було відчуття, ніби він прийшов в магазин Chanel. Тільки у Chanel це коштує нечуваних грошей, а у Андре Тана – жінка отримає і «доступну розкіш», і сервіс, як у названого французького бренду. Ми ухвалили дуже багато антикризових рішень, які у кінцевому підсумку нам допомогли, і у нас практично немає падіння.

МАСКИ І РУКАВИЧКИ - ЦЕ АКСЕСУАР, ЯКИЙ ЗАРАЗ ПОВИНЕН МАТИ У СВОЄМУ ГАРДЕРОБІ КОЖЕН - Ви згадали, що шили маски в рамках благодійного проєкту. Але зараз, по-моєму, ви відновили їх пошиття. Мені цікаво, чи є шанс, що маска може стати модним аксесуаром? - Як на мене, маски і рукавички – це аксесуар, який зараз повинен мати у своєму гардеробі кожен. Ба більше, мені здається, що маску треба мати у декількох кольорах – не лише чорну і бежеву, але, припустимо, і червону під сукню, або іншого кольору під будь-якої принт. Природно, маски і рукавички – це вже тренд, і ми від цього нікуди не дінемося, маємо звикнути, що найближчі кілька років вони точно будуть з нами. Ми вирішили відновити продаж масок, оскільки клієнти нас почали про це просити. І для діток теж зараз відшиваємо маски. Це дуже актуально. НАВІТЬ ЯКЩО ДІТИ НЕ ПІДУТЬ ДО ШКОЛИ, ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ВОНИ МАЮТЬ ОДЯГАТИСЯ ВІДПОВІДНО ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ - До речі, про діток. Розпочався навчальний рік, а ви традиційно щорічно шиєте колекцію шкільної форми від свого бренду. Щось змінилося у цьому році у зв'язку з дистанційним навчанням? - Ми вже відшили нову колекцію гарної форми для навчання «Стильні та розумні». Адже навіть якщо діти не підуть до школи, вони все одно мають одягатися відповідно до навчального процесу – не сидіти перед комп'ютером у розтягнутій футболці, а охайно виглядати у красивому і зручному костюмчику – навіть коли ти вдома, ти вчишся, і маєш переодягнутися. У мій час, на жаль, шкільна форма була жахливою: з грубого темно-синього сукна, яке дряпало шкіру. Я пам'ятаю, які емоції вона у мене викликала. Тому мені важливо, щоб дитячий шкільний одяг був зроблений з якісних тканин, і дитині у ньому було комфортно. А батьки не боялися, що він не витримає чергового прання або виявиться поганим у носці. - Наскільки дитяча мода є важливою? Адже, коли ми були маленькими, наші мами не сильно заморочувалися нашою модою, правда, не від хорошого життя, звичайно … - Найжахливішим у нашій тодішній дитячій моді було те, що нам все купували на 3 розміри більше - на виріст! Або нам доводилося доношувати речі старших сестер-братів-родичів. Тоді була дійсно тотальна криза. Тому, коли мені кажуть, що зараз якісь важкі часи, я кажу: «нічого подібного». От тоді були важкі часи, і їсти нічого було, і носити нічого було. А зараз просто цікаві часи для того, щоб включати свою кмітливість і думати по-іншому. МОЯ ДОНЬКА ХОЧЕ БУТИ "АРХІТЕКТОРОМ ЛІТАКІВ". ВОНА НЕ ЛЮБИТЬ ГРАТИ В ЛЯЛЬКИ, БІЛЬШЕ ЛЮБИТЬ КОНСТРУКТОРИ - Як варто вдягати свого малюка: «під дорослого» чи в одяг більш дитячих фасонів і крою? - Я вважаю, що діти мають бути дітьми, а не маленькими дорослими, тому що дитинство дуже швидко минає. А це - прекрасні емоції, які ми несемо потім через усе своє життя. Тому моя колекція "Andre TAN Kids" зроблена якраз дуже життєрадісною. Я взагалі вважаю, що дітям треба смак прищеплювати з дитинства, від цього безпосередньо залежить, чи буде у ваших дітей в період статевого дозрівання синій колір волосся (сміється). - А який ви тато? Ну, точно не строгий. Навіть якщо ви зараз спробуєте це сказати, я не повірю! – (Сміється.) Скажу чесно, у нас мама більш жорстка, вона Соню більше застроює. Я, звичайно, м'який тато. Я її рідко бачу через постійну зайнятість на роботі (тому, природно, з мене в'ють мотузки), але найголовніше – це цінності, які ти прищеплюєш дитині. Ми з Аліною домовилися, що ми не даємо доньці дивитися телевізор. Вона дивиться мультики лише 20 хвилин вранці під час сніданку, а весь світ пізнає тільки завдяки книгам. Можу похвалитися величезною бібліотекою дитячих книг - щомісяця я купую близько 30 нових, але деякі ми перечитуємо по 4-5 разів. Я кажу: "Соня, знову цю книгу? Ти вже напам'ять її всю знаєш!». Але завдяки цьому у неї чудова уява. Дуже радий, що ми правильно вирішили, і вона у нас росте такою. Я чітко розумію, що у моєї доньки можуть бути найкращі сукні в світі, але важливо не те, як вона вдягнена, а те, як вона буде думати, і які цінності у неї будуть. Дуже важливо закладати правильний фундамент у дитинстві. - Вона сама ще не читає? – Читає. Їй ось щойно виповнилося 5 років. Вона ходить до французького садка і вже говорить французькою і англійською трошки. Каже мені: «Тато, я поліглот». Але насправді вона хоче бути "архітектором літаків". Не любить грати в ляльки, більше любить конструктори, щось майструвати, робити своїми руками. Каже, що зробить літак майбутнього (сміється).

ЛИШЕ КОЛИ ЄВРОПЕЙСЬКІ БРЕНДИ ВИКОРИСТАЛИ ВИШИВАНКИ У СВОЇХ КОЛЕКЦІЯХ, НАШІ ПОДУМАЛИ: «О-О, НУ ТАК ДОЛЬЧЕ І ГАББАНА ПОКАЗАЛИ, А ЧОГО Ж МИ?» - Від майбутнього української авіації до споконвічних українських традицій, які зараз актуалізувалися. Як ви вважаєте, мода на вишиванки - це модний тренд, чи щось більш глибоке, повернення до свого коріння? - Я буду відвертим. Після знаменитих подій 2014 року Україна опинилася в епіцентрі обговорення всієї планети. А, як відомо, на світових подіумах довгий час були актуальними японські дизайнери, мексиканські або африканські мотиви. Щоразу висока мода має пропонувати щось нове. І ось в той момент всесвітньо відомі модельєри звернули увагу на українську культуру. Просто взяли і «вкрали» з бабусиних скринь усі ці вишиванки! Dolce&Gabbana, Valentino і ще величезна кількість європейських брендів якось разом вставили українські традиційні мотиви в свої колекції. І от потім наші подумали: "О-о, ну так Дольче і Габбана показали, а чого ж ми? Це ж наше, рідне!». І лише після цього ми полюбили своє. Звичайно, і патріотичні настрої зіграли важливу роль. Але все ж для деяких людей було важливо, що це оцінили на світових подіумах. - Тобто, це все ж модне віяння, яке може минути? - На жаль, у світовому масштабі це модна тенденція, а мода завжди минає. Вона сьогохвилинна. Найголовніше - це ваш індивідуальний стиль і вміння адаптувати модні тренди у своєму гардеробі. ЗА СТАТИСТИКОЮ 50% ЖІНОК У НАШІЙ КРАЇНІ БІЛЬШЕ 50-ГО РОЗМІРУ, І МЕНІ ДУЖЕ ШКОДА, ЩО БАГАТО БРЕНДІВ НЕ ВРАХОВУЮТЬ ЦЬОГО - Стандарти жіночої краси теж постійно змінюються, але все одно є генотип, від якого не втечеш, і, напевно, стандарт повинен від нього і танцювати? Яким є еталон української жіночої фігури? До чого нам прагнути? - Я вважаю, що українські жінки найкрасивіші в Європі! І це факт. Вони дуже жіночні, мають харизму, хазяйновиті і вміють створювати затишок. Але, на превеликий жаль, зараз українки просто повально виходять заміж за європейських чоловіків, тому що ті вже зрозуміли, що краще дружин вони не знайдуть. Це насправді погано, тому що нашу красу вивозять з нашої країни. Наша жінка - як цукерка, яку хочеться з'їсти. Правда, іноді підводить обгортка, тому моє завдання – цю цукерку обернути в красиву обгортку. А з приводу еталону фігури, то українські жінки завжди були (не можу сказати пишнотілі) - вони завжди були смачними, апетитненькими. У них завжди були хороші стегна, хороші груди, вони ніколи не були розміру S або XS. Це більше європейська тенденція. За статистикою, 50% жінок у нашій країні більше 50-го розміру, тому мені завжди дуже шкода, що багато брендів не враховують цього. Я не вважаю, що треба виснажувати себе суворими дієтами або рахувати калорії, бо коли жінка голодна, вона зла. А, якщо вона зла, вона «їсть» спочатку своїх співробітників на роботі, потім вдома – своїх дітей, чоловіка. Жінка має любити себе такою, якою вона є, але у наших жінок чомусь дуже низька самооцінка. Після того, як я був експертом кількох сезонів шоу «Модель XL» на каналі «1+1», я зрозумів, що ці жінки недооцінені, і ось вже 3-й рік ми розвиваємо нашу лінію +size. - Це лінія «Пишна та розкішна»? - По-перше, я вже прибрав цю назву! Неправильно їх так називати і взагалі виділяти в окрему лінію. У сезоні осінь-зима вже не буде цієї бірки, просто буде бірка Andre TAN з розміром. Крім того, ми зараз будемо шити всю нашу лінійку не лише у стандартних розмірах, але і до XXL. В деяких моделях буде XXXL. Тобто, ми шиємо сукні до 56 і 58 розміру в залежності від моделі. - Ви регулярно берете участь у різних телепроєктах, і ось нещодавно була інформація про вашу участь у новому сезоні шоу «Танці з зірками». Ми чекали, а Ви там так і не з'явилися! Чому відмовилися від участі? - Я, по-моєму, перша людина, якій запропонували брати участь у «Танцях з зірками», а вона відмовилася (сміється). Але, по-перше, я дизайнер до мозку кісток і люблю те, чим я займаюся. А «Танці» відбирають величезну кількість сил, і я розумів, що нічим, окрім них, займатися не зможу. А по-друге, я перфекціоніст у всіх сенсах цього слова. І якщо вже в щось йду, то віддаюся без залишку. Але для мене все ж важливіше виконувати свою функцію - робити жінок красивими, а танцювати я буду на дискотеках, якщо вже так сильно захочеться. Я ДУЖЕ ГОРДИЙ, ЩО ЗАВДЯКИ НАШОМУ ПРОЄКТУ «ЧАШКА КАВИ» ЧОТИРИ ВАЖКИХ ДИТИНИ ВИЛІКУВАЛИСЯ - А ось ваш друг Дмитро Комаров брав участь у «Танцях», і нехай у нього не дуже виходило, але він був дуже зворушливим у своїх спробах. До речі, як ваш чудовий спільний благодійний проєкт? Я пам'ятаю, ви шили під нього сумки-шопери. - Проєкт називається «Чашка кави». Ми з Дімою робимо його вже третій рік поспіль. До цього шили м'які іграшки, трикутні глобуси, потім були сумки, про які ви говорите, зараз от хотіли шити маски, але поки не будемо, придумаємо на осінь щось інше. Мені дуже подобається те, що робить Діма Комаров у плані допомоги дітям. Це не просто благодійний фонд, який 20% залишає собі, він все до копієчки передає на лікування конкретної дитини. Усім допомогти неможливо, а ось конкретній дитині – цілком. Принцип такий, що люди відмовляються від чашки кави і перераховують 10-20 гривень (хто скільки може) на допомогу дітям. А ми, зі свого боку, робимо якийсь продукт і теж усі гроші від продажів перераховуємо цій дитині. Я дуже гордий, що завдяки нашому проєкту чотири важких дитини вилікувалися. Це чудова можливість допомогти. Діма займається цим вже більше трьох років, і особисто зібрав і передав на лікування понад 25 мільйонів гривень.